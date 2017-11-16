Токмок: Милиция задержала журналистов «Пятого канала» во время съемок сюжета о детях

Журналистов телеканала не пустили в Токмакскую инфекционную больницу, куда они приехали делать сюжет о двух истощенных младенцах. Милиция задержала журналистов по заявлению заместителя отделения больницы.

Шеф-редактор «Пятого канала» Дмитрий Ложников сообщил на своем фейсбуке, что журналистку Юлию Кулешову-Лестаду и оператора Каната Рыскулова задержала милиция Токмака.

На текущий момент (15.32) ситуация в ОВД г. Токмок. Представительница руководства больницы намерена забрать заявление в… Posted by Dmitry Lozhnikov on Wednesday, November 15, 2017

По его словам, репортеры приехали в Токмокскую инфекционную больницу, чтобы сделать репортаж о состоянии здоровья двух истощенных трехмесячных младенцев, а также выяснить, почему дети оказались в такой ситуации.

«Их мать без паспорта, и у них нет свидетельств о рождении. Почему социальные службы не проследили за этим? Съемочная группа приехала в больницу и намеревалась договориться с руководством об интервью», — написал Ложников.

Однако заместитель отделения выгнала журналистов со словами «нам не нужен пиар».

«Оператор попытался снять здание снаружи, но замотделения толкнула его, сломала какое-то крепление камеры. А после этого сразу же вызвала милицию, приехали три машины», — сказал Ложников изданию 24.kg.

После прибытия наряда милиции, руководство больницы также вызвало адвокатов.

В милиции представительница больницы хотела забрать заявление в отношении журналистов, однако его не смогли вернуть, так как уже зарегистрировали.

В пресс-службе УВД Чуйской области журналисту Kloop.kg сообщили, что милиционеры выехали в больницу после сообщения о потасовке

«Сотрудники больницы и сотрудники «Пятого канала» были доставлены в РОВД города Токмок. Ведутся разбирательства», — сказали в пресс-службе.

По словам Ложникова, сотрудники «Пятого канала» написали заявление на врачей больницы по факту порчи имущества, а также по воспрепятствованию работе журналиста.

В пресс-службе Минздрава изданию 24.kg сообщили, что журналисты должны были обратиться в ведомство заранее, чтобы врачей в Токмокской инфекционной больнице уведомили о визите репортеров.

В ведомстве также рассказали о состоянии двух детей. Их госпитализировали 14 ноября с кишечней инфекцией, медики оценивают их состояние как стабильное. Через несколько дней врачи решат вопрос о выписке детей.

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