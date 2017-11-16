Назарбаев призвал страны Центральной Азии объединяться

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что страны Центральной Азии «обречены быть вместе» и должны «объединятся ради процветания народов». Глава Казахстана в своей речи о странах региона лишь упомянул прошедшие выборы в Кыргызстане, но ничего не сказал о резкой критике президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в адрес казахских властей.

Выступая на третьем заседании Астанинского клуба, президент Назарбаев ответил на вопрос о том, что может улучшить отношения между странами Центральной Азии.

«После прохождения четверти века у всех есть осознание того, что нам, государствам, которые имеют одну историю, религию, культуру и менталитет, сам Бог велел был вместе, помогать друг другу и вместе обеспечивать безопасность этого региона», — сказал он.

Назарбаев сказал, что наблюдает за «кардинальными» изменениями в экономике Узбекистана и с «большой радостью» их поддерживает.

«Всего за год этой работы открылись границы между нашими странами. Торговля выросла на 30 процентов, обмен произошел, создаются совместные предприятия, люди приезжают друг к другу, культурный обмен происходит», — сказал он.

Он добавил, что Казахстан «помогает везде, где может», в том числе и в Таджикистане, и в Туркменистане.

Назарбаев лишь вскользь упомянул Кыргызстан, сказав, что надеется на объединение и процветание народов.

«В Кыргызстане недавно прошли выборы. Я с большим оптимизмом смотрю в будущее, что наша Центральная Азия просто обречена быть вместе, объединяться […] Поэтому чем дальше мы будем продвигаться, тем дальше будет стабилизироваться экономика, политическая ситуация. Мы все — Богом данные соседи», — сказал он.

Однако Назарбаев ничего не сказал о критике его коллеги Атамбаева в адрес властей Казахстана, высказанной 15 ноября.

Атамбаев обвинил казахские власти в том, что они «отрезали» Кыргызстан от других стран ЕАЭС по «своей прихоти».

Президент также обвинил Казахстан в нанесении ущерба репутации ЕАЭС и заявил, что главам стран-участниц ЕАЭС и главе Евразийской экономической комиссии «абсолютно наплевать» на ситуацию на кыргызско-казахской границе.

Атамбаев начал критиковать власти Казахстана еще в начале октября. Из-за этого обострилась ситуация на границе — сейчас груженые фуры с затруднениями пересекают кыргызско-казахскую границу.

Власти Казахстана объясняют усиление контроля на границе борьбой с «серым импортом» и контрабандой из Китая, которую ввозят через Кыргызстан.

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