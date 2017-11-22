Кыргызско-казахская граница: В очереди стоят более 600 грузовиков

Погранслужба Кыргызстана сообщила об увеличении количества грузовых фур на контрольно-пропускных пунктах кыргызско-казахской границы. Больше 400 грузовиков стоят на КПП «Ак-Тилек».

По данным погранслужбы, на КПП «Ак-Тилек» скопилось 427 грузовых автомобилей.

Аналогичная ситуация сложилась и на КПП «Чон-Капка», где в пробке стоят 187 фур.

В погранслужбе добавили, что на других контрольно-пропускных пунктах пробок и скопления людей не наблюдается.

Министерство здравоохранения сообщило, что за прошедшие сутки оказало помощь восьми водителям грузовых автомобилей, которые стоят на границе.

Дипломатический скандал

Ситуация на кыргызско-казахской границе усугубилась после критики президента Алмазбека Атамбаева в адрес властей Казахстана. В частности, он обвинил их в «разворовывании» богатств страны.

После этого 10 октября казахские пограничники усилили режим пропуска граждан через границу — на пропускных пунктах начали скапливаться очереди и появились автомобильные заторы.

С 18 октября ситуация улучшилась, когда правительства двух стран договорились об облегченном пропуске через границу граждан и пустых автомобилей.

Однако груженые фуры до сих пор пересекают границу с затруднениями, из-за чего предприниматели несут большие убытки.

Казахские власти объяснили усиление пограничного контроля борьбой с контрабандой и серым импортом из Китая, который ввозится через Кыргызстан.

По теме: