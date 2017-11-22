Счетная палата: Минсельхоз за год потратил на обслуживание «Тойоты Прадо» почти половину его стоимости

Счетная палата провела аудит в ведомстве и выяснила, что на обслуживание служебной «Тойоты Лэнд Крузер Прадо» за 2016 год ушло 847 тысяч сомов. По контракту министерство должно проводить обслуживание чуть более чем за 500 тысяч.

Аудиторы Счетной палаты выяснили, что на балансе Минсельхоза есть автомобиль «Тойота Лэнд Крузер Прадо», на содержание которого в год ведомство по договору должно тратить 553 тысячи сомов. В эту сумму входят расходы на топливо, мойку, парковку и зарплату водителю.

Однако по итогам проверки аудиторы обнаружили, что за 2016 год обслуживание машины Минсельхозу обошлось в 847 тысяч сомов.

«В заключении договора на обслуживание не видно ни логического и ни экономического смысла», — говорится в отчете.

Согласно ценам на сайтах по продаже автомобилей, «Тойота Лэнд Крузер Прадо» 2010 года выпуска стоит от 1,6 млн сомов, что составляет половину суммы, потраченной Минсельхозом на обслуживание.

Также выяснилось, что зарплата водителя была такой же, как у начальников управлений или заведующих отделом министерства. Вместо положенных 7,2 тысяч сомов в месяц водитель получал 17,9 сомов в месяц.

По данным Счетной палаты, Минсельхоз нерационально использовал 134 тысячи сомов на обслуживание автомобиля.

Аудиторы порекомендовали Министерству пересмотреть расходы на уход за внедорожником.

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