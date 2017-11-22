Бишкек: В Историческом музее произошел пожар, никто не пострадал

В здании Кыргызского исторического музея произошел небольшой пожар — загорелся электрический щит. Никто не пострадал, ущерб экспонатам не нанесен.

По информации пресс-службы МЧС, сообщение о пожаре поступило в 11:37 часов. На месте работали два пожарных расчета, которые быстро локализовали огонь.

По словам директора музея Анаркуль Исиралиевой, электрический щит в здании музея загорелся из-за сварочных работ. Она сказала, что пожар был небольшим и экспонаты музея не пострадали.

Это уже второй пожар в Историческом музее за этот год. Вечером 22 июля в музее загорелся склад.

Тогда возгорание было быстро потушено и экспонаты музея не пострадали.

Однако в помещении склада произошло сильное задымление и 10 сотрудников музея отравились продуктами горения. Им оказали медицинскую помощь.

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