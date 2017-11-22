Россия: Суд приговорил журналиста Али Феруза к штрафу и отсроченному выдворению

Басманный суд Москвы оштрафовал журналиста «Новой газеты» и гражданина Узбекистана Али Феруза на 5000 рублей за незаконную трудовую деятельность и приговорил к отсроченному выдворению из страны. Журналист будет находиться в России пока Европейский суд по правам человека рассматривает его дело.

Судья Елена Ленская признала виновность журналиста Али Феруза (Худоберди Нурматова) в том, что он работал на издание «Новая газета» без патента.

Суд оштрафовал Феруза на 5000 тысяч рублей и приговорил к отсроченному выдворению в Узбекистан.

Сам Феруз не признал свою вину. По словам Феруза, он сотрудничал с разными изданиями, в том числе и с «Новой газетой». «Новая газета» хотела его оформить в штат, но у журналиста не было документов.

«Гражданами России являются моя мать, брат и сестра, но мне все равно не дали статус беженца. Друзья, в том числе и из “Новой” помогали мне деньгами, но это не являлось оплатой труда. Когда я оставался без денег, коллеги помогали мне, но официально я не был трудоустроен», — сказал Феруз.

Адвокат Даниил Хаймович настаивал на том, что у суда нет доказательств того, что Феруз получал деньги за свою работу в издании.

«Сотрудники скидывались для того, чтобы ему заплатить. Темы для статей он выбирал сам, и газета могла их не принять, и тогда он бы пошёл в другие СМИ. Результат его деятельности не принадлежал “Новой газете”», — заявил адвокат.

Первый приговор

Басманный суд уже выносил решение о депортации Али Феруза из-за нарушения миграционного законодательства. Однако Европейский суд по правам человека запретил выдворять журналиста из страны, пока его жалобу не рассмотрят по существу. Феруза направили в центр временного содержания иностранных граждан в поселке Сахарово.

Сам Феруз считает, что, скорее всего, власти Узбекистана после возвращения сразу же его арестуют.

Он утверждает, что с 2011 года искал политическое убежище в России, потому что узбекские спецслужбы пытали его и угрожали убийством, пытаясь завербовать.

Однако в 2012 году в Москве у Феруза украли паспорт и он не смог его восстановить, потому что ему бы пришлось вернуться в Узбекистан.

В России Феруз начал сотрудничать с правозащитными организациями «Гражданское содействие» и Amnesty International. Позже он стал писать для «Новой газеты».

Политическое убежище журналисту не дали, сославшись на отсутствие законных оснований.

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