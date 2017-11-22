Нигерия: Подросток-смертник взорвал себя в мечети, 50 человек погибли

Утром 21 ноября в мечети города Муби взорвал себя 17-летний смертник, предположительно из «Боко Харам». Взрыв произошел на утренней молитве, погибли 50 человек.

Теракт произошел в одной из мечетей в городе Муби на северо-востоке Нигерии.

Во время утренней молитвы 21 ноября 17-летний юноша вошел в мечеть и активировал бомбу.

В результате взрыва погибли 50 человек. Раненых людей доставили в больницы, их количество не уточняется.

По словам местной полиции, боевик мог принадлежать к исламистской группировке «Боко Харам», которая действует в Нигерии с 2009 года.

«Мы все понимаем существующую тенденцию. Никого конкретно мы пока не подозреваем, однако знаем, кто обычно стоит за такого рода атаками», — сообщил представитель местной полиции Отман Абубакар

Это не первый крупный теракт в Нигерии, который был выполнен подростками. В 2016 году на рынке взорвали себя две школьницы, тогда погибли 56 человек.

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