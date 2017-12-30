Каракольский зоопарк передал львенка алматинскому зоопарку

Львенка Актилека, которого подкинули каракольскому зоопарку, передали в зоопарк Алматы. Взамен в Кыргызстан вернули медведицу Умку, родители которой когда-то содержались в зверинце джалал-абадской резиденции свергнутого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева.

Так как в каракольском зоопарке и фонде «Бугу-Эне» не было средств на содержание еще одного львенка, Актилека передали алматинскому зоопарку.

«У нас не было задачи держать его у нас, алматинский зоопарк откликнулся на наше предложение, и мы передали животное. Второй львенок Акжолтой остается у нас, он немного отстает в физическом развитии», — сказала глава зоопарка и фонда Салтанат Сеитова.

Сотрудники алматинского зоопарка надеются, что Актилек подружится с другим львенком — Алишкой.

«Мы позаботимся об львенке, он станет другом для нашего Алишки», — сказали они.

Алишку передали в алматинский зоопарк в октябре. Его выкупили у казахских фотографов за миллион тенге (почти 3 тысячи долларов).

Сотрудники зоопарка занялись его лечением — у животного был рахит, перелом бедра и в три раза увеличенная печень.

Возвращение медведицы

В обмен на львенка Актилека в Каракольский зоопарк из Алматы привезли трехлетнюю медведицу Умку.

Медведица светлого окраса, уже обживается в новом вольере. О возвращении Умки в Кыргызстан договаривались еще в начале 2017 года.

Она — дочь тяньшанских белокоготных бурых медведей, которых в 2010 году отправили в Казахстан из зоопарка на территории джалал-абадской резиденции бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева.

В мае 2010 года в резиденции в Джалал-Абаде обнаружили домашний зоопарк, в котором ранее обитали медведи, барсы, павлины, волки, лисы и прочие животные. Многие из них были в истощенном состоянии, а из трех обитавших там барсов погибли двое – самка и ее малыш.

Львята каракольского зоопарка

Маленького львенка, которого назвали Актилеком, подкинули к дому Салтанат Сеитовой в ночь на 1 декабря, а Акжолтой попал в каракольский зоопарк в ноябре.

Если Актилека подкинули добровольно, и он был здоров, то Акжолтой отставал в развитии.

Милиция объявила в розыск хозяина Акжолтоя после того, как история о львенке, с которым можно сфотографироваться за 200 сомов, вызвала резонанс в соцсетях и СМИ.

Тогда хозяин животного добровольно передал его милиции, и больного львенка отдали фонду «Бугу-Эне» и зоопарку в Караколе.