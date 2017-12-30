Мэрия Каракола хочет забрать зоопарк у фонда «Бугу Эне»

Каракольская мэрия выпустила постановление о расторжении договора с фондом «Бугу Эне», который заботится о животных зоопарка. Также муниципалитет назначил нового директора, который должен вступить в должность уже 1 января 2018 года.

Директор каракольского зоопарка Салтанат Сеитова сообщила, что мэрия Каракола расторгает договор с фондом «Бугу Эне».

«Буквально на днях от муниципалитета прислали несколько человек — делать инвентаризацию, пересчитывать животных. На каком основании — не объяснили, и мы отказали им в доступе», — сказала Сеитова.

Общественный фонд «Бугу Эне» готов через суд оспаривать руководство зоопарком.

«Нам передали постановление, подписанное задним числом (от 19 декабря 2017 года). Нас просто поставили перед фактом, что с 1 января директором зоопарка станет Канатбек Кожобаев», — сказала Сеитова.

Конфликт с Госагентством по охране окружающей среды

Год назад, в декабре 2016 года, у каракольского зоопарка возникли проблемы с финансированием.

Тогда Государственное агентство по охране окружающей среды и лесного хозяйства не перечисляло средства на корм животных из-за не сданного до 1 ноября отчета о тратах за целый год.

Руководство общественного фонда «Бугу Эне» тогда заявило, что отчет они собирались выслать в конце декабря, так как по условиям договора не было прописано точной даты сдачи отчета.

Сотрудники зоопарка были вынуждены отдать свои зарплаты, чтобы закупить корм животным.

Конфликт разрешился после того, как ситуацию осветили СМИ.

Зоопарк в Караколе создан в 1987 году. После развала Советского Союза финансирование продолжалось, но зоопарк приходил в упадок.

В 2002 году каракольская госуправа передала зоопарк Союзу охраны природы и биоразнообразия NABU на 49 лет.

После реорганизации природоохранная организация сделала своим преемником общественный фонд «Бугу Эне».

Поэтому в 2013 года зоопарк в Караколе был передан на баланс общественного фонда.

Сейчас в Каракольском зоопарке содержится более 150 особей животных 35 видов, семь из которых занесены в Красную книгу.

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