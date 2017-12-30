Школьник получил подарки от Минкульта и КТРК, отправив хвалебные письма в адрес их руководителей

Все письма 10-летнего Нурдана начинались с «Папа сказал, что вы профессиональный, интеллигентный и порядочный человек», и заканчивались просьбой подарить ему новогодний подарок, потому что Дед Мороз ничего не подарил. Среагировали на письма мальчика глава КТРК, а также министр культуры и председатель национального энергохолдинга.

В канун нового года сразу Министерство культуры опубликовало пресс-релиз о том, как их глава Султан Жумагулов исполнил новогодние мечты 10-летнего Нурдана. К тексту прилагались фотографии с ребенком, подарки и письмо.

Позже выяснилось, что мальчик написал не одно, а несколько трогательных и одинаковых писем, которые разослал в различные организации.

Письма начинались с похвалы, а заканчивались жалобой на Деда Мороза, которому ребенок писал, но тот так и не подарил подарка. Поэтому мальчик просил адресата подарить ему подарок.

К 30 декабря стало известно, что мальчик получил подарки как минимум от трех человек.

От министра культуры Султана Жумагулова — игрушечный экскаватор и новогодний набор конфет, а от председателя правления Национального энергохолдинга Айбека Калиева — конструктор.

От главы КТРК Илима Карыпбекова мальчик получил футбольный мяч и сладости.

Пока неизвестно, отрегировали ли на трогательное письмо мальчика главы других учреждений, как и то, сколько подобных писем он разослал.