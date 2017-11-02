Госэкотехинспекция нашла львенка, которого выгуливали по Бишкеку и отправила его в зоопарк «Бугу-Эне» в Караколе. Хозяина львенка могут оштрафовать за незаконное удержание животного.

Инспекторы Госэкотехинспекции и сотрудники милиции нашли хозяина львенка, которого выгуливали на поводке по Бишкеку 30 октября.

По их словам, 1 ноября они конфисковали львенка у уроженца Иссык-Кульской области, который незаконно удерживал краснокнижное животное. На месте были составлены протоколы и переданы в суд.

«Статья 147 Административного кодекса предусматривает наложение штрафа и конфискацию животного. Решение будет принимать суд», — сказали в ведомстве.

Инспекторы назвали львенка Акжолтой и передали сотрудникам фонда «Бугу-Эне», которые доставят животное в каракольский зоопарк.

Ранее 30 октября в соцсетях появилась информация о том, что человек со львенком предлагает сфотографироваться с ним за 200 сомов возле одного из бишкекских торговых центров.

Фото: AKIpress

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