Бишкек: Львенка подкинули к дому директора каракольского зоопарка

Маленького львенка подкинули к дому главы общественного фонда «Бугу-Эне» и каракольского зоопарка Салтанат Сеитовой. Львенок ничем не болеет и содержался в хороших условиях. Теперь он будет жить в зоопарке Каракола.

По словам сотрудника Госэкотехинспекции, львенок возможно был доставлен в страну контрабандным путем.

«Эти львы входят в Красную книгу и должны иметь необходимые документы, а это значит, что он должен был быть у нас на учете, но его не было», — сказал сотрудник Госэкотехинспекции.

В пресс-службе ведомства сообщили, что львенка назвали Актилек, и он будет жить в зоопарке города Каракол.

Руководитель зоопарка Салтанат Сеитова сказала в интервью онлайн-изданию Kaktus.Media, что львенок чувствует себя хорошо. По словам Сеитовой, львенку 4,5 месяца, а его развитие соответствует росту и возрасту.

«Он ласковый, игривый, ухоженный. Даже производит впечатление избалованного, любимцем был. Мы его уже кормим мясом, он не отказывается», — сказала она.

Сеитова сказала, что она не успела расспросить людей, которые оставили зверя у порога ее дома в Бишкеке.

«Отходим от шока. Сегодня ночью нам постучали в ворота, мы открыли дверь. Львенок был на пороге. Расспросить людей, которые привезли животное, мы не успели. Да и темно было. В милицию заявлять не стали, сообщили сразу в Гостехинспекцию. Мы рады, что люди добровольно сдали львенка», — сказала Сеитова.

Это уже второй львенок за последний месяц, которого передают в каракольский зоопарк.

Сотрудники Госэкотехинспекции 1 ноября конфисковали львенка у уроженца Иссык-Кульской области, который незаконно удерживал краснокнижное животное.

Поиски зверя начались после того, как в соцсетях появилась фотографии человека со львенком, прогуливающимся по улицам Бишкека. Молодой человек предлагал сфотографироваться со зверем за 200 сомов возле одного из бишкекских торговых центров.

Владельца львенка оштрафовали, а зверя назвали Акжолтой. Он немного отстает в развитии из-за плохого ухода.

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