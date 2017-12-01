Инфографика: ВИЧ-инфекция в Кыргызстане за 20 лет

Kloop.kg и Teens.kg подготовили на Всемирный день борьбы с ВИЧ/СПИД подробную инфографику по распространению ВИЧ-инфекции в Кыргызстане за период с 1996 по 2017 год. В материале использовалась статистика по регионам, по возрасту, по половой принадлежности и по количеству получающих лечение.
Материал подготовлен в сотрудничестве с порталом Teens.kg, при поддержке агентств ЮНЕСКО и ЮНЭЙДС.
Инфографика подготовлена на основе данных Министерства здравоохранения Кыргызстана и Республиканского центра «СПИД», которые предоставила Объединённая программа ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС).
Аббревиатуры, которые использовались в материале:
ВИЧ — вирус иммунодефицита человека;
ЛЖВ — люди живущие с ВИЧ;
АРТ — антиретровирусная терапия;
ГСИН — госслужба исполнения наказаний (ведомство, которое занимается управлением колоний и следственных изоляторов в Кыргызстане);
ГФСТМ — Глобальный фонд для борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией.
СПИД — синдром приобретенного иммунодефицита;
ЛУИН — люди, употребляющие инъекционные наркотики;
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения;
ЮНЭЙДС — Объединённая программа ООН по ВИЧ/СПИД;
Что такое ВИЧ/СПИД?
ВИЧ-инфекция — это прогрессирующее инфекционное заболевание, которое становится следствием вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Всемирная организация здравоохранения у себя на сайте пишет, что вирус поражает иммунную систему и ослабляет систему защиты людей от инфекций и «некоторых типов рака». Иммунная система измеряется числом клеток CD4. Как только вирус начинает медленно развиваться в организме человека, количество клеток CD4 становится меньше.
СПИД — синдром приобретенного иммунодефицита — тяжелое состояние, которое является самой поздней стадией ВИЧ. СПИД может развиться в организме человека в течение 2-15 лет.
«У человека отмечается значительное снижение иммунитета и наличие одного или нескольких тяжелых заболеваний, называемых СПИД-ассоциированными. СПИД-ассоциированные заболевания и являются причиной смерти ВИЧ-инфицированных пациентов. СПИДа можно избежать!» — говорится на российском портале «СПИД.Центр».
В случае с ВИЧ нет определенной «группы риска» — эта болезнь, согласно порталу «СПИД.Центр», распространяется за счет «рискованного поведения, которое в различных обстоятельствах может практиковать любой человек».
ВИЧ-инфекция в Кыргызстане
По статистике ЮНЭЙДС на период с 1996 по ноябрь 2017 года, в Кыргызстане было зарегистрировано 7804 ВИЧ-положительных человека, из которых более 400 — иностранцы.
С 1996 года от ВИЧ скончалось 1695 человек, некоторые из них получали антиретровирусную терапию.
На стадии СПИД, по последним данным, находятся 529 человек.
То есть, общая цифра граждан Кыргызстана, живущих с ВИЧ — 5710 человек.
По регионам
Больше всего ВИЧ-положительных людей в Кыргызстане живет в Чуйской области (2266), почти в два раза по количеству зарегистрированных случаев отстает Ошская область (1351), а третье и четвертое место занимают крупнейшие города страны — Бишкек (1160) и Ош (1044).
По возрасту
По данным минздрава Кыргызстана и РЦ «СПИД», больше всего зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции — это люди от 30 до 34 лет, но в возрастных группах «25-29 лет», «35-39 лет» и «40-49 лет» также зафиксировано более 1000 человек с ВИЧ-положительными результатами.
По половому признаку
Мужчин с ВИЧ-инфекцией (4812 человек) почти в два раза больше, чем женщин (2584 человека).
Мужской пол
Женский пол
Как заражаются ВИЧ в Кыргызстане?
“Наиболее распространенный путь заражения ВИЧ — парентеральный — при принятии инъекционных наркотиков (с помощью шприца и через кровь). За 21 год всего было зарегистрировано 3406 случаев заражения таким путём.
Второй самый распространенный путь — гетеросексуальный половой акт, который указан в 3002 случаях заражения ВИЧ.
Почти в восемь раз меньше количество людей, которые заразились инфекцией из-за медицинских манипуляций, то есть через одну из следующих процедур: небезопасные инъекции, переливание крови, пересадки тканей, медицинские процедуры, включающие нестерильные разрезы или прокалывание.
Количество людей, которым назначили АРТ
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, лекарства от ВИЧ-инфекции не существует.
«Но при надлежащем и непрерывном соблюдении предписаний в отношении антиретровирусной терапии прогрессирование ВИЧ в организме можно замедлить почти до полной остановки. Все больше и больше людей с ВИЧ, даже в странах с низким уровнем дохода, могут сохранять хорошее самочувствие и продуктивность на протяжении длительного времени», — говорится на официальном сайте ВОЗ.
Единственный и эффективный метод при лечении и профилактике ВИЧ-инфекции являются антиретровирусные препараты (АРТ) — они борются с инфекцией, и останавливают или сдерживают развитие вируса и уменьшают его количество в организме.
ВОЗ сообщает, что на середину 2016 года в мире 18,2 миллиона человек проходили АРТ — это примерно 46 процентов от общего количества пациентов с ВИЧ.
ЮНЭЙДС сообщает, что к июню 2017 года в мире 20,9 миллионов человек проходили АРТ.
В Кыргызстане данные примерно такие же — 53,64 процента ВИЧ-положительных получили назначение на АРТ за счет Глобального фонда для борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией.
Терапию проходят 3024 человека из 4184, которым она была назначена — 750 человек скончались от вируса, а ещё 410 человек отказались от АРТ.
Из тех, кто проходит терапию: 2589 ЛЖВ — взрослые, 435 — дети и 222 — заключенные в учреждениях, находящихся под ведением ГСИН.