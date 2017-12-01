Инфографика: ВИЧ-инфекция в Кыргызстане за 20 лет

ВИЧ-инфекция — это прогрессирующее инфекционное заболевание, которое становится следствием вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Всемирная организация здравоохранения у себя на сайте пишет, что вирус поражает иммунную систему и ослабляет систему защиты людей от инфекций и «некоторых типов рака». Иммунная система измеряется числом клеток CD4. Как только вирус начинает медленно развиваться в организме человека, количество клеток CD4 становится меньше.

СПИД — синдром приобретенного иммунодефицита — тяжелое состояние, которое является самой поздней стадией ВИЧ. СПИД может развиться в организме человека в течение 2-15 лет.

«У человека отмечается значительное снижение иммунитета и наличие одного или нескольких тяжелых заболеваний, называемых СПИД-ассоциированными. СПИД-ассоциированные заболевания и являются причиной смерти ВИЧ-инфицированных пациентов. СПИДа можно избежать!» — говорится на российском портале «СПИД.Центр».

В случае с ВИЧ нет определенной «группы риска» — эта болезнь, согласно порталу «СПИД.Центр», распространяется за счет «рискованного поведения, которое в различных обстоятельствах может практиковать любой человек».