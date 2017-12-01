Джалал-Абад: Восьмиклассник врезался в патрульную машину, никто не пострадал

Пресс-служба МВД сообщила, что ученик 8-го класса за рулем автомобиля «Ниссан» не справился с управлением и врезался в машину патрульной милиции. В аварии никто не пострадал.

По информации руководителя пресс-службы МВД Бакыта Сеитова, авария произошла вечером 25 ноября. Подросток 13-ти лет, который был за рулем автомобиля «Ниссан», не справился с управлением и врезался в милицейскую машину. При аварии никто не пострадал.

«Родители полностью восстановят ущерб. Установлено, что машина патрульной милиции двигалась по главной улице, в это время сбоку в них врезался автомобиль, выехавший со второстепенной дороги. […] По факту проводится расследования», — написал пресс-секретарь.

Машина зарегистрирована на мать подростка. Родители восьмиклассника приехали на место аварии через два часа после того, как узнали об инциденте.

По словам Сеитова, они сразу же согласились возместить ущерб и оплатить ремонт спецавтомобиля. Пока неизвестно, как подросток оказался за рулем автомобиля. Милиция начала служебное расследование.