Бектур Искендер: Как депутаты кыргызского парламента пытаются надругаться над калпаком

Эта колонка отражает личное мнение Бектура Искендера, одного из основателей «Клоопа». Подпишитесь на его интереснейший телеграм-канал.

Два депутата кыргызского парламента — Бакирдин Субанбеков и Экмат Байбакпаев — решили надругаться над головным убором кыргызов, калпаком.

Они предложили законопроект о том, чтобы придать калпаку статус «государственного символа» и обязать всех госслужащих носить его на официальных мероприятиях.

Помимо того, что совершенно непонятно, зачем эти два человека сидят в депутатских креслах, непонятно и то, почему они так ненавидят свою родную культуру.

Калпак — очень красивый головной убор. Ещё он представляет собой венец идеального дизайна, созданного под нужды людей, которые жили в достаточно суровых условиях.

Калпак — это произведение величайшей инженерной мысли, созданное без помощи вычислительных приборов и компьютеров.

Каждая мелочь в калпаке играет огромную роль. Его форма, высота, ткань, даже поля — все они несут важнейшие функции, которые спасали десятки поколений кочевников как от морозов, так и от солнечных ударов.

Именно поэтому калпак обрёл свою величайшую культурную ценность, и жители Центральной Азии продолжали носить его даже тогда, когда большая их часть перестала вести кочевой образ жизни и осела в городах и деревнях.

Люди стали носить его преимущественно на важнейшие мероприятия в жизни — как счастливые, включая свадьбы, так и печальные, включая похороны.

Люди делали это не потому, что им приказывало государство. Наоборот, калпак стал народным символом культур, которые долгое время были колонизированы.

И вот теперь депутаты Субанбеков и Байбакпаев решили надругаться над головным убором, заковав его в рамки государственной бюрократии, сделав его короной чиновника, превратив его из символа культуры в символ номенклатурщины.

Если почему-либо кыргызы и перестанут носить калпак, то потому, что он станет ассоциироваться не со свободным и изобретательным духом кочевников, а с неэффективным правительством, с косноязычным президентом, с нелепыми депутатами.

В Кыргызстане есть «активисты», которые устроили целый протест из-за того, что на одном из мероприятий в Бишкек калпак надели на собаку.

Это был странный протест. Собаки — прекрасные и красивые животные, которые веками помогали кочевникам охранять стада овец. Что оскорбительного в том, чтобы надеть на них калпак?

Куда «активисты» могли бы направить свою энергию с большей пользой, так это на противодействие депутатам Субанбекову и Байбакпаеву — тем, кто действительно пытается оскорбить нашу культуру.

Но хватит ли смелости?