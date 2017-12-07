Минздрав не будет управлять грантом Глобального фонда в $23,5 млн на борьбу с ВИЧ и туберкулезом

Министерство здравоохранения не смогло добиться управления грантом Глобального фонда в $23,5 млн на борьбу с ВИЧ и туберкулезом из-за «высоких коррупционных рисков». Средствами гранта по-прежнему будет управлять ПРООН, который ежегодно тратит на административные расходы почти $1 млн.

Глава общественного совета Минздрава Айбар Султангазиев опубликовал письмо Глобального фонда к министру здравоохранения Талантбеку Батыралиеву о том, что управление грантами на борьбу с ВИЧ и туберкулезом по-прежнему останется у ПРООН (Программа развития Организации объединенных наций).

Глобальный фонд выделяет Кыргызстану на борьбу с ВИЧ и туберкулезом $23,5 млн на 2018-2020 годы. Почти $3 млн из этого гранта пойдут на административные расходы офиса ПРООН.

В письме Глобального фонда говорится, что группа по управлению грантами при Минздраве не соответствуют «минимальным требованиям». Также указано, что группа имеет «серьезные проблемы» из-за задержек по выплате пособий для ВИЧ-инфицированных и недоработки стандартного пакета услуг по профилактике ВИЧ.

«Оценка потенциала Минздрава, к сожалению, оказалась неудовлетворительной и Министерство здравоохранения не будет основным реципиентом до конца 2020 года», — сказано в письме фонда.

При этом на создание группы по управлению грантами было потрачено $600 тысяч, которые выделил Глобальный фонд и ЮСАИД (Агентство США по международному развитию). С января 2018 года на финансирование этой группы средств нет и она будет расформирована.

Заместитель министра здравоохранения Олег Горин сказал в интервью журналисту Kloop.kg, что Глобальный фонд провел оценку всей системы здравоохранения и системы закупок лекарств.

«В результате фонд сказал, что страна пока не готова управлять средствами гранта», — сказал он.

По словам Горина, с начала 2018 года Минздрав продолжит переговоры с Глобальным фондом, чтобы с 2020 года управление грантами все-таки перешло к ведомству.

Он добавил, что ведутся переговоры с ПРООН о снижении административных расходов на 40 процентов — то есть, чтобы за три года работы было потрачено не $2,8 млн как раньше, а всего $2 млн.

ПРООН начала управлять грантами Минздрава от Глобального фонда после революции 2010 года. Всего с 2003 года фонд выделил Кыргызстану на борьбу с ВИЧ и туберкулезом более $125 млн.

По официальным данным, к началу 2017 года в Кыргызстане живут с ВИЧ-инфекцией 5 тысяч 553 человека, в том числе 580 детей.

Фото: Табылды Карыбеков / Спутник

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