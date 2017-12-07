Госагентство по охране окружающей среды подаст в суд на активиста Влада Ушакова за клевету

Глава Госагенства по охране окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов заявил, что подаст в суд на активиста Влада Ушакова за клевету. Ранее Ушаков сообщил о том, что в ущелье Джууку на Иссык-Куле незаконно вырубают тянь-шаньские ели.

Рустамов заявил на пресс-конференции 7 декабря, что «лично подаст» в суд на Ушакова за клевету. В интервью журналисту Kloop.kg Рустамов сказал, что активист «уже несколько раз давал ложную информацию» по незаконной вырубке деревьев.

«Местные органы власти, Госэкотехинспекция, Финполиция выехали на место. Факты не подтвердились. Это не первый случай, когда Влад Ушаков публиковал подобные фотографии», — сказал Рустамов.

Рустамов добавил, что иногда активист выдает фотографии, сделанные несколько лет назад, за действительные.

Активист Влад Ушаков в интервью журналисту Kloop.kg сказал, что ничего не знает о возможном суде.

«Если бы они хотели услышать мое мнение, они бы пригласили меня на пресс-конференцию […] Я не слышал обвинений, ко мне никто не обращался», — сказал Ушаков.

Активист назвал «бредом» слова Рустамова, что он выложил фотографии, сделанные несколько лет назад.

«Я могу предоставить фотографии из этого ущелья и они действительно сделаны 2 декабря […] Факт вырубки был, бревна просто так появиться не могли», — сказал Ушаков.

Премьер-министр Сапар Исаков 5 декабря поручил принять «самые жесткие меры» против тех, кто незаконно вырубает ели в ущелье Джууку. Причиной поручения Исакова стало обращение активиста Ушакова, который выложил у себя в фейсбуке фотографии спиленных деревьев.

В тот же день милиционеры и сотрудники лесной службы проверили указанные участки леса и не обнаружили случаев самовольной вырубки деревьев.

Ущелье Джууку в Иссык-Кульской области является особо охраняемым природным комплексом, где запрещено вырубать лес, охотиться на животных и строить частные постройки.

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