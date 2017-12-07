Узбекистан построит школу в Оше

Парламент одобрил строительство школы в Оше на 630 мест на средства Узбекистана. После окончания строительства школу бесплатно передадут Кыргызстану.

Кыргызстан и Узбекистан подписали соглашение о строительстве школы на 630 мест 28 июля 2017 года.

Кыргызские власти уже выделили участок в 1,15 га для строительства школы. Здание учебного заведения будет состоять из трех корпусов.

Соглашение предусматривает, что большая часть строителей будет из Узбекистана. Кроме того, узбекская сторона будет использовать для строительства собственную технику и материалы.

Строительство планируется завершить к началу следующего учебного года.

После завершения строительства, здание перейдет в собственность Кыргызстана на безвозмездной основе.

Теперь соглашение должен подписать президент Сооронбай Жээнбеков.

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