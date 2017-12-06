Нарын: Учительницу уволили из-за оскорбления учеников

В селе Мин-Куш Нарынской области педагога уволили из-за оскорбления учеников. Причиной оскорблений стало то, что дети не приготовили национальные блюда на благотворительную ярмарку.

Оскорбления педагога записал один из учеников и выложил их в интернет. После того, как местные власти узнали об инциденте, директору школы объявили выговор, а учительницу уволили.

На записи учительница Перизат Курманкожоева повышенным тоном ругается на детей за то, что они не приготовили блюда на благотворительную ярмарку.

«Вы даже будучи единственным ребенком в семье не можете приготовить хоть одно блюдо. Считаете каждую копейку. Умираете от этого. Выдавив свою вошь, слижете кровь (образное выражение на кыргызском языке, аналог на русском “Зимой снега не допросишься”, только более оскорбительное — прим. ред). Если даже порезать вас, из вас крови не выйдет», — сказала она.

Ярмарку проводили ученики старших классов. Вырученные от мероприятия деньги потратят на закупку недостающих учебников.

Министр образования Гульмира Кудайбердиева приказала напомнить педагогам о соблюдении норм профессиональной этики. В приказе говорится о недопущении эмоционального, психического и физического насилия над детьми.

Фото иллюстративное

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