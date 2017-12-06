Суд принял иск правозащитников против разработки на ледниках Давыдова и Лысый

Бишкекский межрайонный суд принял иск правозащитников против парламента, который разрешил золотодобывающей компании «Кумтор» вести разработку на ледниках Давыдова и Лысый. Истцы считают, что закон принимали с нарушениями.

Правозащитная организация «Коалиция за демократию и гражданское общество» сообщила, что предварительное судебное заседание назначено на 20 декабря.

Правозащитники подали иск против парламента, который одобрил поправку в Водный кодекс, позволяющую вести работы на ледниках Давыдова и Лысый.

Они требуют признать поправку недействительной, потому что он была принята с нарушениями — 16 ноября за законопроект проголосовали некоторые депутаты, которых не было в зале заседания. В числе проголосовавших был и находящийся за границей депутат Омурбек Бабанов.

Правозащитники заявили, что в парламенте «существует сговор депутатов» и они голосуют друг за друга.

По их мнению, если бы депутаты не «голосовали друг за друга», то итоги рассмотрения поправок в Водный кодекс могли быть другими.

Поправки в Водный кодекс

Парламент принял поправки в Водный кодекс 16 ноября в третьем чтении, а 23 ноября их подписал Алмазбек Атамбаев, занимавший на тот момент должность президента Кыргызстана.

Целью поправок власти назвали «бесперебойную работу» главного золотодобывающего предприятия страны — «Кумтора».

Теперь компания сможет вести деятельность, которая может привести к таянию ледников Давыдова и Лысый.

По информации правительства, площадь ледника Давыдова сократится на 70 процентов после завершения работ на месторождении. Площадь ледника Лысый после окончания работы Кумтора уменьшится на 20 процентов.

Правозащитники и экологи неоднократно выходили на митинги за сохранение ледников, заявляя, что это приведет к экологической катастрофе.

Компания «Кумтор» обязалась ежегодно выплачивать 3 млн долларов за ущерб экологии Кыргызстана. Также она должна создать Фонд по развитию природы и вложить туда 50 млн долларов США.

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