Мэра Балыкчы оштрафовали за угрозу убийством на две тысячи сомов

Иссык-Кульский областной суд признал мэра Балыкчы Алмаза Мамбетова виновным по статье «Угроза убийством». Сам Мамбетов обратился с жалобой в Верховный суд.

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Иссык-Кульский областной суд вынес решение 30 ноября. Мамбетова признали виновным по статье «Угроза убийством» Кодекса об административной ответственности. Суд оштрафовал его на две тысячи сомов.

Сам Мамбетов отказался комментировать решение областного суда и заявил, что подал жалобу в Верховный суд.

В августе в сети появилась запись телефонного разговора между действующим мэром Балыкчы Алмазом Мамбетовым и бывшим градоначальником Сатыбеком Шамшудиновым.

Мамбетов угрожал «выебать судом» Шамшудинова. Ему не понравилось, что Шамшудинов подписал документ с требованием отчитаться о проделанной за год работе.

В интервью изданию «Азаттык» Шамшудинов объяснил, что обнародовал запись из-за бездействия властей — он жаловался на Мамбетова в милицию, аппарат правительства и администрацию президента, но безуспешно.

Алмаз Мамбетов был избран мэром Балыкчы 25 мая 2016 года, его кандидатуру выдвинула пропрезидентская партия СДПК. До избрания он работал в МИДе Кыргызстана и в мэрии Бишкека.

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