Бишкек: В машину милиции врезался пьяный водитель. Его друзья попытались отбить его у милиционеров

В машину патрульной милиции в Бишкеке врезался автомобиль «Мазда». Экспертиза установила, что водитель и его друзья были пьяны. Они вступили в перепалку с милиционерами и забрали видеорегистратор из машины.

Пресс-служба МВД сообщила, что авария с участием милицейской машины произошла на улице Шопокова 6 декабря в 17:00.

Сотрудники милиции получили сообщение о вызове патруля в район рынка «Дордой». Они ехали по улице Шопокова и требовали освободить дорогу, оповещая водителей с помощью проблесковых маяков и громкоговорителя.

Несмотря на это, их машина столкнулась с автомобилем «Мазда Атенза». После аварии, сотрудники милиции попытались отправить водителя «Мазды» на экспертизу, но столкнулись с сопротивлением со стороны пассажиров автомобиля.

Между участниками аварии и милиционерами возникла словесная перепалка. После этого, парни попытались силой отбить своего друга-водителя у милиционеров. Однако им это не удалось.

Молодые люди продолжили потасовку с милиционерами, вытащили из патрульной машины видеорегистратор и вытащили из него флеш-карту.

Согласно экспертизе, водитель «Мазды» и его пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения. У водителя милицейской машины не нашли следов алкоголя в крови.

УВД Свердловского района возбудило уголовное дело в отношении виновников аварии по статье «Хулиганство». Обе машины водворили на спецстоянку.

Фото: Kaktus. Media