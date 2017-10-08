Полиция обнаружила фрагменты тела шведской журналистики Ким Валль. Датская прокуратура обвиняет в убийстве журналистки изобретателя Питера Мадсена, на подводной лодке которого предположительно и произошло убийство.

Водолазы нашли в море упакованные в пластиковые пакеты голову и ноги Ким Валль. В пакетах также нашли тяжелые куски металла, их предположительно положили для того, чтобы пакеты опустились на дно.

Кроме того, водолазы обнаружили нож и части одежды погибшей журналистки.

Датская прокуратура обвинила в убийстве Ким Вилль владельца подводной лодки Питера Мадсена, на борту которой находилась девушка.

Также у подозреваемого нашли на компьютере видеофайлы, на который запечатлены пытки, обезглавнивание и сжигание женщины.

Следствие уверено в том, что видеофайлы подлинны, однако, сам Мадсен заявил, что компьютер и жесткий диск с видеофайлами пыток ему не принадлежат.

Версия Мадсена

Сам Мадсен заявил, что на голову девушке упал железный люк весом в 70 кг, и это стало причиной ее гибели. На вопрос полиции о том, почему он решил избавиться от тела, Мадсен ответил, что это показалось ему лучшим решением.

«Под ней была лужа крови, я был в состоянии шока и решил, что так будет лучше», — сказал Мадсен.

Тем не менее, изобретатель настаивает на том, что он не расчленял тело журналистки.

Исчезновение Ким Валль

Шведскую журналистку в последний раз видели живой 10 августа 2017 года на борту подводной лодки «Наутилус». Она собиралась написать статью о субмарине и ее создателе — Питере Мадсене.

Планировалось, что поездка будет короткой. На следующее утро в полицию обратился бойфренд девушки, заявив о ее пропаже.

Полиция незамедлительно начала поиски «Наутилуса». Через несколько часов поисков от субмарины был получен сигнал SOS. Прибывшие по сигналу бедствия спасатели обнаружили тонущую лодку и ее изобретателя, который вплавь добирался до берега.

Однако, полиции не обнаружила тела Валль на затонувшей подлодке.

Мадсен заявил, что девушка погибла в результате несчастного случая и он похоронил ее в море. Водолазы прошли по всему маршруту подлодки, но так и не нашли тела журналистки. В указанном

В окрестностях Копенгагена 22 августа один из местных жителей обнаружил изуродованное женское тело, у которого была отрезана голова и конечности. Анализ ДНК установил, что это останки Ким Валль. Также ДНК крови совпал с частицами крови, найденными на подлодке.

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