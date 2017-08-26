Датская прокуратура готова предъявить обвинения изобретателю Питеру Мадсену в убийстве шведской журналистки Ким Валль. Ранее его задержали по подозрению в непредумышленном убийстве.

Обвинения против Мадсена выдвинут в начале сентября, когда он предстанет перед судом.

Полиция Дании задержала его 12 августа по подозрению в непредумышленном убийстве шведской журналистки Ким Валль.

Она встретилась с мужчиной для подготовки своего репортажа — Питер Мадсен датский изобретатель, известный как создатель и владелец самой большой частной подлодки в мире.

Девушка отправилась с ним в плавание на его субмарине «Наутилус» вечером 10 августа. После этого Ким Валль пропала.

Подлодку нашли на следующий день, когда она начала тонуть. Мадсена удалось спасти, однако Валль рядом не было.

После этого полиция задержала его. Сначала изобретатель заявлял, что высадил журналистку на одном из островов рядом с Копенгагеном еще в день отплытия.

Однако, после он изменил показания, сказав полиции, что она погибла в результате «несчастного случая», а ее тело он «похоронил в море».

Тело Валль нашли 21 августа на острове неподалеку от Копенгагена. Оно было обезглавлено, у трупа отсутствовали руки и ноги.

Спустя пару дней анализ ДНК подтвердил, что тело принадлежит пропавшей журналистке. Сам Мадсен считает себя невиновным и отрицает, что он убил Валль.

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