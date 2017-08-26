Урожай в Кыргызстане скоро начнут собирать во второй раз. Чтобы успеть до этого прополоть поля, баткенские фермеры нанимают таджикских работников. Обычно это женщины, живущие по ту сторону границы.

Оригинал материала опубликован на сайте «Настоящее время». Автор статьи — Жибек Бегалиева.

Сиера Талибжанова берется за любую работу – дома, в Таджикистане, ее ждут дети. Муж работает в России.

Тех денег, что он посылает домой, на их большую семью не хватает. Вот и приходится каждый день переходить границу в поисках заработка.

«Я встаю рано утром в 4, кормлю скотину, отправляю ее на выпас, готовлю завтрак детям. В 5 часов прихожу сюда на поле. Берусь за любую работу: сушу абрикосы, пропалываю и собираю табак, могу косить траву. Нас здесь кормят. Платят кыргызы по-разному, до 45 сомони в день. В день я зарабатываю от 300 до 500 сомони в месяц. Все зависит от того, как мы работаем», — рассказывает Сиера Талибжанова.

В месяц Сиера зарабатывает около $40-50. Оплату за работу эти женщины берут в любой валюте — в сомах или сомони — неважно. Обменять их можно и на кыргиызской и на таджикской сторонах.

Ищущие работу женщины иногда объединяются в бригады. Мужчины среди них встречаются редко. В основном, это те, кто не смог уехать в Россию.

«Мы каждый день приходим на эту сторону группой из 20-30 человек. Это хорошо для всех. Мы зарабатываем деньги, а хозяева получают нашу помощь. Вот только в этом году мы меньше зарабатываем. В прошлом году мы получали по 50-60 сомони в день. В этом году нам дают 35-40 сомони. Сейчас говорят, и работы мало, и денег нет. Но все равно мы довольны и благодарны кыргызским братьям», — говорит бригадир рабочих из Таджикистана Яхиякожо Кожаев.

Сколько всего граждан Таджикистана каждый день пересекают границу в поисках работы, никто не подсчитал. Такая трудовая миграция устраивает людей по обе стороны разделительной линии. Тем более, что у таджикских рабочих есть серьезные преимущества, говорят работодатели.

«Мы их называем “рабочими на один день”, потому что они ищут работу всего на один день. Сейчас мы позвали их на помощь, потому что нам не хватает своих рук. В день мы платим им 250-300 сомов. Они очень добросовестно выполняют свою работу», — считает Глава сельского округа Кулунду Кудайберген Тажибаев.

В поисках работы таджики приезжают и в приграничные города, и в поселки Кыргызстана. Иногда целыми бригадами они берутся за строительство домов.

«Мастера из Таджикистана не просят много денег, особых условий. Рабочие оттуда также никогда не требуют. Они также всегда заинтересованы в том, чтобы закончить работу пораньше», — говорит житель Баткенской области Батырбек Кожомбердиев.

Иногда вместе с матерями на работу выходят и их несовершеннолетние дети. Платят им меньше, но работы они выполняют столько же, сколько и взрослые.

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