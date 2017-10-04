Полиция нашла на жестком диске подозреваемого Питера Мадсена видеофайлы, на которых, возможно, запечатлен момент убийства журналистки Ким Валль. Мадсен заявил, что диск ему не принадлежит.

В деле об убийстве шведской журналистки Ким Валль обнаружились новые подробности. Полиция нашла на компьютере главного подозреваемого — датского изобретателя Питера Мадсена — видеофайлы, на которых запечатлены пытки, обезглавливание и сжигание женщин.

Следователи считают, что видеофайлы являются подлинными. Сам изобретатель заявил, что компьютер и жесткий диск, на котором были обнаружены файлы, принадлежит не ему.

«Жесткий диск принадлежит кому-то другому. Все в лаборатории, где я работал, имели к нему доступ», — заявил Мадсен.

Анализ останков тела журналистки показал, что у нее имелись ножевые ранения в районе грудной клетки и гениталий. Криминалисты считают, что они появились либо за несколько минут до смерти женщины, либо сразу после этого.

Однако точная причина смерти Валль еще не установлена.

Версия Мадсена

Сам Мадсен заявил, что на голову девушке упал железный люк весом в 70 кг, и это стало причиной ее гибели. На вопрос полиции о том, почему он решил избавиться от тела, Мадсен ответил, что это показалось ему лучшим решением.

«Под ней была лужа крови, я был в состоянии шока и решил, что так будет лучше», — сказал Мадсен.

Тем не менее, изобретатель настаивает на том, что он не расчленял тело журналистки.

Версия полиции

Мадсена обвиняют в убийстве. По словам прокурора Якоба Бук-Йенсена, подозрения в том, что именно Мадсен убил Ким Валль усилились после заседания суда, которое состоялось 5 сентября.

«Два человека находились на подлодке. У одного из них отрезаны голова и конечности. Мы можем это доказать. Выводы делайте сами», — заявил на суде прокурор.

Исчезновение Ким Валль

Шведскую журналистку в последний раз видели живой 10 августа 2017 года на борту подводной лодки «Наутилус». Она собиралась написать статью о субмарине и ее создателе — Питере Мадсене.

Планировалось, что поездка будет короткой. На следующее утро в полицию обратился бойфренд девушки, заявив о ее пропаже.

Полиция незамедлительно начала поиски «Наутилуса». Через несколько часов поисков от субмарины был получен сигнал SOS. Прибывшие по сигналу бедствия спасатели обнаружили тонущую лодку и ее изобретателя, который вплавь добирался до берега.

Уже на берегу в разговоре с полицейскими Мадсен заявил, что он еще вечером высадил Валль на одном из островов в окрестностях Копенгагена. Однако по указанным им координатам никто не видел женщину, похожую на Ким Валль.

После этого у полиции появились подозрения в том, что тело Валль может быть на затонувшей подлодке. Субмарину подняли со дна, но тела на судне не обнаружили.

Мадсен сразу же изменил свои показания и заявил, что девушка погибла в результате несчастного случая и он похоронил ее в море. Водолазы прошли по всему маршруту подлодки, но так и не нашли тела журналистки. В указанном Мадсеном месте захоронения тела тоже не было.

Спустя несколько дней в окрестностях Копенгагена один из местных жителей обнаружил изуродованное женское тело, у которого была отрезана голова и конечности. Анализ ДНК установил, что это останки Ким Валль. Также ДНК крови совпал с частицами крови, найденными на подлодке.

По теме: