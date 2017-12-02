Германия: На рождественской ярмарке Потсдама нашли бомбу

В городе Потсдам на востоке Германии обнаружили бомбу — ее оставили на рождественской ярмарке в центре города. Район был оцеплен, а посетители ярмарки эвакуированы, после чего саперы обезвредили взрывное устройство.

Бомбу на рождественской ярмарке в центре Потсдама, города недалеко от Берлина, обнаружили вечером 1 декабря.

Она выглядела как посылка, разглядев в ней провода местный аптекарь вызвал правоохранительные органы.

Саперы обнаружили в самодельном взрывном устройстве гвозди. Район у Бранденбургских ворот, где находилась ярмарка, был оцеплен, а люди эвакуированы.

Полиция проверила район, но не нашла других бомб, после чего саперы произвели контролируемый взрыв найденного взрывного устройства.

Кто оставил взрывную посылку, пока неизвестно.

После теракта на рождественской ярмарке в Берлине в 2016 году, когда автомобиль задавил насмерть 11 и ранил более 50 местных жителей и туристов, все подобные мероприятия хорошо охраняются.

В том же 2016 году мог произойти теракт на ярмарке в Эссене, но правоохранительные органы Германии его предотвратили.