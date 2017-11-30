Жээнбеков и Назарбаев договорились, что кыргызско-казахская граница откроется после подписания «дорожной карты»

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев договорились о подписании «дорожной карты», которая поможет решить проблемы на кыргызко-казахской границе. Сложности с пересечением казахской границы начались после резкой критики экс-президента Алмазбека Атамбаева в адрес властей Казахстана.

Пресс-служба президента Казахстана сообщила, что Жээнбеков и Назарбаев провели переговоры по инициативе кыргызской стороны 30 ноября на заседании Организации Договора о коллективной безопасности в Минске.

Назарбаев заявил, что необходимо восстановить «родственные и братские отношения» между Кыргызстаном и Казахстаном и подписать «дорожную карту», которая поможет решить проблемы на границе.

«Мы все знаем причины ситуации на границе двух стран. Поэтому мы пришли к такому решению: есть дорожная карта, которую составили правительства наших стран, мы ее рассмотрели. Рабочие группы двух стран обсудят и подпишут эту дорожную карту», — сказал Назарбаев.

Казахский президент сказал, что временно будет облегчен контроль на контрольно-пропускном пункте «Кордай» («Ак-Жол»). На этом пункте, кроме кыргызских и казахских пограничников, проверять грузы будут три человека от Евразийского экономического союза.

Пресс-служба президента Казахстана сообщила, то Жээнбеков попросил «урегулировать ситуацию на границе под его персональную ответственность».

По данным пресс-службы Жээнбекова, работа по согласованию «дорожной карты» будет завершена в течение декабря.

«Есть «дорожная карта», правительства двух стран работают, в течение декабря завершим работу в этом направлении. На границе установим совместный контроль. Все вопросы двустороннего сотрудничества будут решены», — сказал он.

Также Назарбаев пригласил Жээнбекова посетить Казахстан с официальным визитом.

Дипломатический скандал

Ситуация на кыргызско-казахской границе усугубилась после критики бывшего президента Алмазбека Атамбаева в адрес властей Казахстана. Атамбаев 7 октября обвинил их в «разворовывании» богатств страны и «любви к Бакиевым».

Критика Атамбаева была реакцией на встречу кандидата на пост президента Омурбека Бабанова с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым во время предвыборной кампании.

Тогда власти Кыргызстана расценили встречу как «попытку вмешательства» Казахстана во внутренние дела страны. Власти Казахстана назвали обвинения кыргызской стороны «домыслами».

С 10 октября на кыргызско-казахской границе начали образовываться людские очереди и автомобильные заторы. Казахские власти объяснили усиление контроля на границе борьбой с «серым импортом» и контрабандой из Китая, которая шла в Казахстан через Кыргызстан.

После встречи глав правительств двух государств в Астане 18 октября, ситуация на границе улучшилась — людям с личным багажом, пассажироперевозчикам и пустым грузовикам стало легче пересекать КПП.

Позже 15 ноября Алмазбек Атамбаев заявил, что не будет извиняться перед властями Казахстана за свою критику. Атамбаев сказал, что просить прощения должны те, кто «наглым образом лезут во внутренние дела Кыргызстана». Кроме того, он обвинил ЕАЭС в «равнодушии» к проблемам на границе.

Сейчас на границе продолжают скапливаться грузовые фуры. По данным правительства Кыргызстана, в бюджет страны из-за проблем на границе не поступит 1 миллиард сомов.

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