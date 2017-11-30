Фото дня: Встреча Жээнбекова с Назарбаевым в Минске

Встреча президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 30 ноября на сессии ОДКБ в Минске.

Нурсултан Назарбаев поздравил своего коллегу со вступлением в должность президента страны, а также пригласил его с официальным визитом в Казахстан. Сооронбай Жээнбеков, в свою очередь, поблагодарил Назарбаева за поздравления и пожелал ему здоровья, а всему народу Казахстана — благополучия.

Президенты обсудили вопросы двусторонних отношений, в том числе и ситуацию на кыргызско-казахской границе.