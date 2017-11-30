Премьер-министр может быть и депутатом: Какие поправки в Конституцию вступят в силу 1 декабря

Кыргызстанцы в декабре 2016 года проголосовали за поправки в Конституцию, некоторые из которых вступят в силу только с 1 декабря этого года. Усиление полномочий премьер-министра и «более стабильное» парламентское большинство — что изменится в Кыргызстане в этот день?
Поправки в Конституцию были приняты на референдуме 11 декабря 2016 года. В нем приняли участие 42% избирателей, из которых 79% проголосовали за изменение основного закона страны.
Большая часть поправок вступила в силу 15 января. Однако некоторые из них заработают с 1 декабря 2017 года. Объясняем, что изменится в этот день.
Усиление полномочий премьер-министра
С 1 декабря 2017 года премьер-министр и вице-премьеры смогут совмещать эти должности с депутатством в парламенте Кыргызстана. До этого дня функции парламента и правительства были четко разделены: парламент принимал законопроекты, а правительство их исполняло.
Теперь, премьер-министр (конечно, если при этом он будет еще и депутатом Жогорку Кенеша), сможет сам голосовать за принятие какого-либо законопроекта, и потом сам же исполнять его.
Раньше парламент контролировал работу правительства — кабинет министров регулярно отчитывался перед Жогорку Кенешем. Теперь премьер-министр и вице-премьеры (если они при этом будут депутатами) будут контролировать свою работу сами — вместе с другими членами парламента страны.
Что будет, если премьера или вице-премьера, который совмещает эту должность с депутатством, уволят из правительства? Он сохранит свое место в парламенте.
Раньше премьер, чтобы уволить одного из министров, должен был получить одобрение президента. Теперь этого не нужно — поправки позволяют ему увольнять членов правительства. Но прежде глава кабмина должен проконсультироваться с лидерами фракций парламентского большинства.
Кроме того, премьер сможет возвращать обратно на рассмотрение парламента закон о республиканском бюджете и налогах. Раньше это мог сделать только президент.
Выход фракций из коалиции большинства
Согласно поправкам, фракция, которая хочет выйти из парламентского большинства, должна получить на это согласие как минимум ⅔ своих членов. После этого каждый из депутатов, который проголосовал за выход из большинства, должен подписать специальное постановление.
Иса Омуркулов, который в 2016 году был лидером пропрезидентской фракции СДПК и выступал в защиту поправок, заявлял тогда, что это сделает коалицию «более стабильной».
Если коалиция распадется, спикер парламента должен заново подтвердить свои полномочия — их должны одобрить большинство депутатов. Эту поправку внесли, чтобы спикер не был заинтересован в распаде коалиции.
В предыдущей редакции Конституции такие нормы прописаны не были.
Инициатива Атамбаева
Поправки в Конституцию летом 2016 года инициировал Алмазбек Атамбаев, который на тот момент был президентом. По его мнению, в старой версии Конституции были «мины», которые способствовали созданию авторитарного режима.
«С Конституцией 2010 года следующий президент легко может стать драконом. Я многое видел. Чтобы не было дракона с 120 головами в будущем, нужно менять Конституцию. Если президент будет не такой, как я, то он легко изменит Конституцию и станет драконом. Кто бы ни был президентом, премьером или спикером, власть не должна быть у него одного», — говорил он тогда.
Поправки в Конституцию вызвали много споров. Противники изменений указывали на то, что инициаторы нарушили Конституцию 2010 года, которая прописывала запрет на изменение основного закона страны до 2020 года. Кроме того, инициаторы нарушили регламент и процедуры инициирования законопроектов.
Также противники были недовольны тем, что поправки усиливают полномочия премьер-министра. По их мнению, это приведет к дисбалансу исполнительной и законодательной ветвей власти.
Фото: Res Publica, Спутник»
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