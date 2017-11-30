Премьер-министр может быть и депутатом: Какие поправки в Конституцию вступят в силу 1 декабря

«С Конституцией 2010 года следующий президент легко может стать драконом. Я многое видел. Чтобы не было дракона с 120 головами в будущем, нужно менять Конституцию. Если президент будет не такой, как я, то он легко изменит Конституцию и станет драконом. Кто бы ни был президентом, премьером или спикером, власть не должна быть у него одного», — говорил он тогда.