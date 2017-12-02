Аргентина: Операция по спасению экипажа пропавшей подлодки «Сан-Хуан» прекращена

Военно-морские силы Аргентины прекратили операцию по спасению экипажа подлодки «Сан-Хуан», которая перестала выходить на связь 15 ноября. Маловероятно, что 44 человека на борту могли выжить, воздуха на судне хватало лишь на 10 дней.

Военно-морские силы Аргентины прекратили операцию по спасению экипажа подлодки «Сан-Хуан», которая перестала выходить на связь 15 ноября.

Операцию по спасению экипажа пропавшей подлодки прекратили, потому что на судне был запас воздуха лишь на 10 дней, и шансов найти выживших уже нет.

Однако власти Аргентины обещают продолжить поиск самой субмарины.

«Министерство обороны сообщает о переходе к следующему этапу, который заключается в поиске субмарины “Сан-Хуан”», — сказал официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби.

Подлодка перестала выходить на связь 15 ноября, она должна была двигаться из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата в акватории Атлантического океана. Поиски подлодки начались на следующий день.

В тот же день в районе исчезновения субмарины был зафиксирована «акустическая аномалия», похожая на взрыв.

На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Близкие и родственники команды сообщали, что получали от них смс с жалобами на неполадки в батареях.

В спасательной операции участвовали специалисты из Аргентины, США, Бразилии, России, Великобритании, Норвегии, Франции, Германии и Канады, но так и не смогли найти подлодку и спасти ее команду.