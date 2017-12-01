Кыргызская делегация вылетела в Астану для переговоров по границе

Кыргызская делегация во главе с вице-премьер-министром Толкунбеком Абдыгуловым вылетела в Астану для переговоров по ситуации на кыргызско-казахской границе. После этого казахская делегация должна будет посетить Бишкек, чтобы подписать «дорожную карту».

Пресс-служба правительства сообщила, что кыргызская делегация будет обсуждать с казахской стороной «дорожную карту», которая поможет урегулировать ситуацию на границе.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков также сказал 1 декабря на встрече со спикером и главами фракций парламента, что после встречи в Астане в Бишкек прибудет казахская делегация и стороны подпишут «дорожную карту».

Встреча Жээнбекова и Назарбаева в Минске

Президенты двух стран договорились в Минске 30 ноября, что нужно решить все приграничные проблемы и подписать «дорожную карту» в течение декабря.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что необходимо восстановить «родственные и братские отношения» между Кыргызстаном и Казахстаном и подписать «дорожную карту», которая поможет решить проблемы на границе.

Назарбаев сказал, что временно будет облегчен контроль на контрольно-пропускном пункте «Кордай» («Ак-Жол»). На этом пункте, кроме кыргызских и казахских пограничников, проверять грузы будут три человека от Евразийского экономического союза.

Пресс-служба президента Казахстана сообщила, что Жээнбеков попросил «урегулировать ситуацию на границе под его персональную ответственность».

Также Назарбаев пригласил Жээнбекова посетить Казахстан с официальным визитом.

Дипломатический скандал

Ситуация на кыргызско-казахской границе усугубилась после критики бывшего президента Алмазбека Атамбаева в адрес властей Казахстана. Атамбаев 7 октября обвинил их в «разворовывании» богатств страны и «любви к Бакиевым».

Критика Атамбаева была реакцией на встречу кандидата на пост президента Омурбека Бабанова с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым во время предвыборной кампании.

Тогда власти Кыргызстана расценили встречу как «попытку вмешательства» Казахстана во внутренние дела страны. Власти Казахстана назвали обвинения кыргызской стороны «домыслами».

С 10 октября на кыргызско-казахской границе начали образовываться людские очереди и автомобильные заторы. Казахские власти объяснили усиление контроля на границе борьбой с «серым импортом» и контрабандой из Китая, которая шла в Казахстан через Кыргызстан.

После встречи глав правительств двух государств в Астане 18 октября, ситуация на границе улучшилась — людям с личным багажом, пассажироперевозчикам и пустым грузовикам стало легче пересекать КПП.

Позже 15 ноября Алмазбек Атамбаев заявил, что не будет извиняться перед властями Казахстана за свою критику. Атамбаев сказал, что просить прощения должны те, кто «наглым образом лезут во внутренние дела Кыргызстана». Кроме того, он обвинил ЕАЭС в «равнодушии» к проблемам на границе.

Сейчас на границе продолжают скапливаться грузовые фуры. По данным правительства Кыргызстана, в бюджет страны из-за проблем на границе не поступит 1 миллиард сомов.

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