Испания в группе с Португалией, а Германия с Мексикой: Итоги жеребьевки чемпионата мира по футболу

В Москве прошла церемония жеребьевки группового этапа чемпионата мира по футболу-2018. Хозяйка турнира Россия сыграет с Уругваем и Египтом, а действующие обладатели кубка мира немцы встретятся со Швецией и Мексикой.
Красочной церемонией, которая состоялась сегодня в Москве, определились составы групп предстоящего чемпионата мира по футболу.
Группа A
- Россия
- Саудовская Аравия
- Египет
- Уругвай
Группа B
- Португалия
- Испания
- Морокко
- Иран
Группа C
- Франция
- Австралия
- Перу
- Дания
Группа D
- Аргентина
- Исландия
- Хорватия
- Нигерия
Группа E
- Бразилия
- Швейцария
- Коста-Рика
- Сербия
Группа F
- Германия
- Мексика
- Швеция
- Южная Корея
Группа G
- Бельгия
- Панама
- Тунис
- Англия
Группа H
- Польша
- Сенегал
- Колумбия
- Япония
Порядок расположения команд в группе также был определен жребием. От него будет зависеть расписание матчей.
Правила жеребьевки
Все 32 сборные, которые сумели квалифицироваться на чемпионат мира, были разделены на 4 корзины в соответствии с рейтингом ФИФА за октябрь 2017 года. Семь сильнейших команд планеты, а также хозяйка мундиаля Россия (у которой самый низкий рейтинг из всех команд, получивших путевку на турнир) попали в первую корзину.
Россия под первым номером автоматически попала в группу А. Далее все команды были по такому же принципу поделены на три оставшиеся корзины.
Групп всего 8 (A-H), в каждой по 4 команды. В одной группе не могли оказаться две команды, представляющие одну континентальную зону, например Бразилия и Перу (потому что обе представляют Южную Америку).
Исключением стали страны из зоны УЕФА. Их на чемпионате мира будет 14, поэтому в шести из восьми групп будут играть по две европейские сборные.
Here’s Mirolsav Klose at the #WorldCup trophy!🏆#WorldCupDraw pic.twitter.com/iiENsThsy4
— #WorldCupDraw 🏆 (@FIFAWorldCup) December 1, 2017
Мирослав Клозе, лучший бомбардир чемпионатов мира, победитель мундиаля в Бразилии, вынес в кремлевский зал заветный золотой кубок. Согласно традициям, дотрагиваться до кубка чемпионата мира могут лишь его обладатели и главы государств.
Помочь провести церемонию жеребьевки главного турнира планеты приехали семеро представителей команд-чемпионок мундиаля. Ведущим церемонии стали журналистка Мария Командная и экс-бомбардир сборной Англии, знаменитый футбольный эксперт Гари Линекер.
Here they are! The groups for the 2018 FIFA World Cup Russia! 🇷🇺🙌
Which game are you most looking forward to?! 😁#WorldCupDraw pic.twitter.com/CYBTaqkgpF
— #WorldCupDraw 🏆 (@FIFAWorldCup) December 1, 2017