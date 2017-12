Испания в группе с Португалией, а Германия с Мексикой: Итоги жеребьевки чемпионата мира по футболу

В Москве прошла церемония жеребьевки группового этапа чемпионата мира по футболу-2018. Хозяйка турнира Россия сыграет с Уругваем и Египтом, а действующие обладатели кубка мира немцы встретятся со Швецией и Мексикой.

Красочной церемонией, которая состоялась сегодня в Москве, определились составы групп предстоящего чемпионата мира по футболу.

Порядок расположения команд в группе также был определен жребием. От него будет зависеть расписание матчей.

Все 32 сборные, которые сумели квалифицироваться на чемпионат мира, были разделены на 4 корзины в соответствии с рейтингом ФИФА за октябрь 2017 года. Семь сильнейших команд планеты, а также хозяйка мундиаля Россия (у которой самый низкий рейтинг из всех команд, получивших путевку на турнир) попали в первую корзину.

Россия под первым номером автоматически попала в группу А. Далее все команды были по такому же принципу поделены на три оставшиеся корзины.

Групп всего 8 (A-H), в каждой по 4 команды. В одной группе не могли оказаться две команды, представляющие одну континентальную зону, например Бразилия и Перу (потому что обе представляют Южную Америку).

Исключением стали страны из зоны УЕФА. Их на чемпионате мира будет 14, поэтому в шести из восьми групп будут играть по две европейские сборные.

Помочь провести церемонию жеребьевки главного турнира планеты приехали семеро представителей команд-чемпионок мундиаля. Ведущим церемонии стали журналистка Мария Командная и экс-бомбардир сборной Англии, знаменитый футбольный эксперт Гари Линекер.

