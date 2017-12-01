Испания в группе с Португалией, а Германия с Мексикой: Итоги жеребьевки чемпионата мира по футболу

От
Каминат Имирханова
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В Москве прошла церемония жеребьевки группового этапа чемпионата мира по футболу-2018. Хозяйка турнира Россия сыграет с Уругваем и Египтом, а действующие обладатели кубка мира немцы встретятся со Швецией и Мексикой. 

Красочной церемонией, которая состоялась сегодня в Москве, определились составы групп предстоящего чемпионата мира по футболу.

Группа A

  1. Россия
  2. Саудовская Аравия
  3. Египет
  4. Уругвай

Группа B

  1. Португалия
  2. Испания
  3. Морокко
  4. Иран

Группа C

  1. Франция
  2. Австралия
  3. Перу
  4. Дания

Группа D

  1. Аргентина
  2. Исландия
  3. Хорватия
  4. Нигерия

Группа E

  1. Бразилия
  2. Швейцария
  3. Коста-Рика
  4. Сербия

Группа F

  1. Германия
  2. Мексика
  3. Швеция
  4. Южная Корея

Группа G

  1. Бельгия
  2. Панама
  3. Тунис
  4. Англия

Группа H

  1. Польша
  2. Сенегал
  3. Колумбия
  4. Япония

Порядок расположения команд в группе также был определен жребием. От него будет зависеть расписание матчей.

Правила жеребьевки

Все 32 сборные, которые сумели квалифицироваться на чемпионат мира, были разделены на 4 корзины в соответствии с рейтингом ФИФА за октябрь 2017 года. Семь сильнейших команд планеты, а также хозяйка мундиаля Россия (у которой самый низкий рейтинг из всех команд, получивших путевку на турнир) попали в первую корзину.

Россия под первым номером автоматически попала в группу А. Далее все команды были по такому же принципу поделены на три оставшиеся корзины.

Групп всего 8 (A-H), в каждой по 4 команды. В одной группе не могли оказаться две команды, представляющие одну континентальную зону, например Бразилия и Перу (потому что обе представляют Южную Америку).

Исключением стали страны из зоны УЕФА. Их на чемпионате мира будет 14, поэтому в шести из восьми групп будут играть по две европейские сборные.


Мирослав Клозе, лучший бомбардир чемпионатов мира, победитель мундиаля в Бразилии, вынес в кремлевский зал заветный золотой кубок. Согласно традициям, дотрагиваться до кубка чемпионата мира могут лишь его обладатели и главы государств.

 

Помочь провести церемонию жеребьевки главного турнира планеты приехали семеро представителей команд-чемпионок мундиаля. Ведущим церемонии стали журналистка Мария Командная и экс-бомбардир сборной Англии, знаменитый футбольный эксперт Гари Линекер.