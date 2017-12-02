Флинн против Трампа: Бывший советник президента США готов дать против него показания

По информации СМИ, бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн расскажет спец-прокурору Роберту Мюллеру о том, как Трамп во время предвыборной гонки поручил ему наладить контакты с Россией.

На суде 1 декабря Майкл Флинн признался в даче ложных показаний ФБР — ранее экс-советника Трампа уличили в переговорах с российским послом Сергеем Кисляком. Переговоры прошли в декабре 2016 года еще до вступления Дональда Трампа в должность президента США.

Флинн пообещал сотрудничать со следствием и спец-прокурором Робертом Мюллером и раскрыть настоящую причину переговоров. Из зала суда экс-советник вышел без сопровождения полиции, известно также, что он не вносил залога.

По предъявленным обвинениям Флинну грозит срок в пять лет лишения свободы и штраф на сумму в 250 000 долларов. Следующий суд по этому делу состоится 1 февраля.

По информации некоторых американских СМИ, Флинн расскажет следствию о том, как Дональд Трамп поручил ему наладить контакты с Россией.

Теоретически показания Флинна могут привести к импичменту Дональда Трампа. Палата представителей представляла импичменту уже двух президентов, — Билла Клинтона и Эндрю Джонсона — но оба были оправданы, так как обвинение не набрало 2/3 голосов в Сенате.

Впервые Флинн был допрошен по делу о вмешательстве России в президентские выборы США через четыре дня после инаугурации Дональда Трампа — 24 января 2017 года.

В тот день Барак Обама, занимавший тогда должность президента США, ввел санкции против России и выслал 35 российских дипломатов. Поэтому Флинн первоначально утверждал, что причиной телефонных разговоров и СМС с Кисляком были именно антироссийские санкции.

В феврале Майкл Флинн был вынужден покинуть пост советника президента по национальной безопасности, пробыв на этой должности 25 дней. По версии Белого Дома, Флинн предоставлял некорректную информацию вице-президенту Майку Пенсу.

Экс-советник по национальной безопасности стал одним из главных фигурантов дела о вмешательстве России в американские выборы, и до середины ноября его адвокаты сотрудничали с юристами Дональда Трампа.

Американские СМИ также обвиняют Флинна в лоббировании интересов президента Турции Реджепа Эрдогана.

В ноябре 2017 года американское издание «The Wall Street Journal» со ссылкой на свои источники сообщило, что турецкие власти предлагали бывшему советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну и его сыну 15 млн долларов за помощь в экстрадиции оппозиционера Фетхуллаха Гюлена в Турцию.

Тогда адвокат Майкла Флинна заявил, что эта информация СМИ «лживая» и «возмутительная». Спецпрокурор США Роберт Мюллер проверяет информацию о возможных переговорах Майкла Флинна с властями Турции.

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