Госипотечная компания приостановила прием заявок на кредиты из-за финансовых сложностей

Государственная ипотечная компания (ГИК) временно перестанет одобрять выдачу кредитов на покупку квартир из-за финансовых сложностей. Банки-партнеры ГИК будут выдавать только те кредиты, которые уже одобрены.

По словам зампредседателя ГИК Нуржигита Усенакун уулу, одобрение новых кредитов банками приостановлено по просьбе компании.

«Сейчас ситуация стабилизировалась, ажиотажа нет. Выдача кредитов , которые уже были одобрены, осуществляется, а одобрение кредитов приостановлено по нашей просьбе банками-партнерами. Мы должны сейчас выдать те кредиты, которые уже одобрены», — сказал он.

Усенакун уулу сказал, что одобрение новых кредитов приостановлено из-за финансовых сложностей. Однако он не сказал, когда будут вновь рассматриваться заявки на кредиты.

ГИК уже выдала 2 тысячи 293 кредита на ипотеку на общую сумму 2 млрд 536 млн 370 тысяч сомов.

С начала работы компании в списки потенциальных получателей кредитов на одобрение в банки попали более 10 тысяч человек.

Госипотечная компания была создана по распоряжению правительства 15 июля 2015 года.

Уже 5 августа того же года была утверждена программа «Доступное жилье 2015 – 2020».

Власти решили выдавать льготные ипотечные кредиты под 8-10 процентов годовых для граждан с низким доходом.

Максимальный срок ипотечного кредита достигает 15 лет.

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