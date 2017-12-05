Абдыгулов: Кыргызстан может отозвать жалобу из ВТО на Казахстан

Вице-премьер-министр Толкунбек Адбыгулов заявил, что Кыргызстан может отзовать свои жалобы на действия Казахстана на границе из ВТО и Евразийской экономической комиссии. Абдыгулов сказал, что причиной отзыва стало подписание «дорожной карты» по разрешению проблем на границе между двумя странами.

Абдыгулов сказал на пресс-конференции, что Кыргызстан собирается подготовить обоснование для отзыва жалоб из Всемирной торговой организации и Евразийской экономической комиссии на действия Казахстана на границе.

«В настоящий момент, возможно, будем жалобы приостанавливать и отзывать, потому что мы достигли договоренностей с Казахстаном по реализации “дорожной карты”. Сам прецедент, что Кыргызстан воспользовался всеми правами в рамках международных договоренностей, есть и остается», — сказал он.

По словам Абдыгулова, «дорожная карта» расширит список кыргызских предприятий, которые смогут поставлять свою продукцию в Казахстан.

Правительство также рассмотрит претензии и санкции со стороны Казахстана, которые получили несколько кыргызских компаний.

Однако Кыргызстан, в свою очередь, должен отслеживать соблюдение требований к ветеринарной и фитосанитарной безопасности.

Кроме того, с 1 декабря Казахстан должен применять единый железнодорожный тариф в отношении грузов, которые привозят на юг и с юга Кыргызстана.

Абдыгулов сказал, что на таможенных пунктах Кыргызстана и Казахстана, через которые ввозят товары из страз не входящих в ЕАЭС, будут работать смешанные группы таможенных представителей.

Группы будут состоять из кыргызских и казахских пограничников, а также в их состав будет входить один представитель и ЕАЭС.

По словам вице-премьера, пока неизвестно, когда они начнут свою работу, потому что для этого нужно разработать правовую базу.

Осложнение на границе

Кыргызстан обратился с жалобами в ВТО и Евразийскую экономическую комиссию на Казахстан после того, как соседняя страна усилила пограничный контроль на границе.

Усиление погранконтроля стало реакцией властей Казахстана на критику экс-президента Алмазбека Атамбаева в адрес властей Казахстана, которую он озвучил 7 октября. Атамбаев обвинил их в «разворовывании» богатств страны, а позже неоднократно заявлял, что не будет просить прощения за свои слова.

Правительство Кыргызстана посчитало, что Казахстан нарушает «ключевые» нормы соглашения по тарифам и торговле.

Казахские власти объяснили усиление пограничного контроля борьбой с контрабандой и «серым импортом» из Китая, который ввозится через Кыргызстан.

Ситуация на границе начала улучшаться 3 декабря после подписания двумя странами «дорожной карты».

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