Юношеская сборная Бишкека по хоккею выиграла турнир в США

Юные хоккеисты из Бишкека завоевали золото международного турнира Barrington Ice Arena 2017. В финальном матче кыргызстанцы встретились с клубом Ice Dogs из Чикаго и одержали победу в серии буллитов.

Столичная сборная игроков не старше 9 лет провела на турнире четыре встречи.

В первом матче кыргызстанцы уступили со счетом 7:11 команде Ice Dogs 2. Во второй встрече сборная Бишкека обыграла сверстников из Чикаго со счетом 9:3.

В поединке за выход в финал турнира кыргызстанцы встретились с хоккеистами клуба Evelance Chicago и разгромили их со счетом 12:2. В матче за золото турнира их ждал первый состав команды Ice Dogs.

Основное время встречи завершилось ничьей 5:5 и команды решили судьбу кубка в серии послематчевых буллитов, где бишкекская команда оказалась сильнее — 8:7.

Поддержали юных кыргызстанцев на турнире члены кыргызской диаспоры, проживающие в Чикаго.

В турнире также приняли участие команды из США, Канады и России.