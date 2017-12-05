Призывники больше не смогут проходить альтернативную службу по состоянию здоровья

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал поправки в закон, согласно которому призывников перестанут оформлять на альтернативную службу по состоянию здоровья. Это сделано для того, чтобы избавиться от коррупции при призыве.

Президент подписал поправки 4 декабря. Целью изменений в законе стало «устранение коррупционных механизмов» при зачислении призывников на срочную военную или альтернативную службу.

По новым требованиям, на альтернативную службу не будут оформлять по состоянию здоровья. Теперь юношей будут рассматривать только как годных или негодных к военной службе. Около 90 процентов всех юношей, проходящих альтернативную службу, зачислены туда по причине плохого состояния здоровья.

«Большинство коррупционных проявлений основывается на фиктивном признании граждан годными к альтернативной службе по состоянию здоровья», — говорится в справке-обосновании к документу.

Также призывников, которые имеют судимости, будут считать негодными к прохождению службы, независимо от того, погашена эта судимость или нет. Это связано с тем, что количество призывников с судимостью составляет менее 1 процента от всех призываемых.

В законе прописали новый критерий призыва — «изъявление желания выполнить общественно полезную работу».

Юноши, которые раньше могли быть записаны в запас из-за религиозных убеждений, теперь должны выбрать между прохождением срочной военной службы или альтернативной. Раньше они могли просто внести оплату за альтернативную службу.

Если они начнут проходить альтернативную службу, то начнут выполнять общественно-полезные работы.

«Уборка улиц, служебных помещений, очистка ирригационных систем, работ по озеленению, оказанию помощи одиноким пожилым людям, инвалидам, участие в ликвидации стихийных бедствий и так далее», — говорится в тексте закона.

За 18 месяцев они должны выполнить 108 часов общественно-полезных работ. Кроме этого, они должны будут выплатить государству 25 тысяч сомов.

Закон вступит в силу 14 декабря.

Альтернативную службу в Кыргызстане ввели в 1993 году. Она предоставляется призывникам взамен прохождения срочной военной службы, учитывая их религиозные убеждения или семейное положение.

По данным организации Global Firepower, сейчас в армии Кыргызстана служат 13 тысяч человек, еще 10 тысяч находятся в резерве. К военной службе годны более 2 млн человек.

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