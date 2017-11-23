Абдыгулов стал вице-премьер министром

Президент Алмазбек Атамбаев подписал указ о назначении Толкунбека Абдыгулова вице-премьер-министром Кыргызстана. Абдыгулов занял должность, на которой работал уволенный Дуйшенбек Зилалиев.

Атамбаев подписал указ о назначении Абдыгулова на пост вице-премьер-министра 23 ноября. По словам премьер-министра Сапара Исакова, Абдыгулов будет заниматься экономическими вопросами.

Абдыгулова выдвинули на этот пост после увольнения Дуйшенбека Зилалиева.

До этого Толкунбек Абдыгулов занимал более высокий пост первого вице-премьер-министра. Он был назначен на эту должность после гибели Темира Джумакадырова в автокатастрофе. Также Абдыгулов возглавлял Республиканский штаб по проведению выборов вместо Джумакадырова.

Перед приходом в правительство Абдыгулов в течение пяти лет возглавлял Национальный банк.

Увольнение Зилалиева

Дуйшенбека Зилалиева уволили с должности вице-премьер-министра 17 ноября после трех месяцев работы в правительстве. Власти объяснили уход Зилалиева «переходом на другую работу». Пока неизвестно, какую должность займет Зилалиев.

За время работы вице-премьер-министром Зилалиев успел заключить контракт с убыточной чешской компанией Liglass Trading, который позже был расторгнут Кыргызстаном в одностороннем порядке.

Также Зилалиева сняли с должности руководителя Республиканского штаба по проведению и подготовке выборов «за выражение личного предпочтения» провластному кандидату Сооронбаю Жээнбекову во время предвыборной агитации.

Кроме этого, Зилалиев поддержал принятие поправок в Водный кодекс, которые позволяют горнорудной компании «Кумтор» вести разработку на ледниках Давыдова и Лысый возле карьера компании.

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