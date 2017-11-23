Россия: Прокуратура проверяет Ксению Собчак из-за заявления о том, что Крым – украинский

Прокуратура проверяет кандидата в президенты России Ксению Собчак из-за ее заявления о статусе Крыма. На пресс-конференции в конце октября она сказала «с точки зрения международного права, Крым — украинский».

«Уже есть проверка Генпрокуратуры. Они расследуют мои высказывания по Крыму, мы получили официальное письмо», — рассказала Ксения Собчак в эфире радио «Эхо Москвы».

Генпрокуратура России пока не прокомментировала информацию о проверке кандидата в президенты.

Письмо от ведомства Собчак показала в своем инстаграме. Согласно документу, ее проверяют из-за обращения в прокуратуру главного редактора «общественно-политического интернет-журнала «PolitRussia» Руслана Осташко.

«Я понимаю, что мой электоральный рейтинг точно очень сильно упал после моего высказывания по Крыму», – считает Собчак.

Кроме того, Владимир Жириновский в эфире «Первого канала» призвал Следственный комитет России возбудить на Собчак уголовное дело за нежелание признавать Крым российским. Политик утверждает, что его юристы уже направили заявление в ведомство.

Ксения Собчак хочет участвовать в президентских выборах России в 2018 году. Лозунг предвыборной кампании журналистки называется «Собчак против всех».

Оппозиционный политик Алексей Навальный назвал Собчак «карикатурным либеральным кандидатом», Собчак в ответ обвинила Навального в вождизме и желании обладать монополией на оппозиционность.

Ксения Собчак — российская теле- и радиоведущая, дочь экс-мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, известная по реалити-шоу «Дом 2». Она не раз выступала в оппозиционных митингах против партии «Единая Россия».

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