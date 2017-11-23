Исполнителю теракта в Нью-Йорке Сайфуло Саипову грозит пожизненное заключение

Суд предъявил обвинения исполнителю октябрьского теракта в Нью-Йорке Сайфулло Саипову, ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь.

Федеральный суд Манхэттена 22 ноября утвердил обвинение по делу Сайфулло Саипова, совершившего теракт в Нью-Йорке.

Всего Сайфулло Саипова обвиняют по 22 пунктам. За убийство восьми человек ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь.

За покушение на убийство 12 человек Саипову грозит по 10 лет за каждого пострадавшего — это 120 лет.

Кроме того, Саипова обвиняют в пособничестве «Исламскому государству» и в «насильственном и разрушительном акте с помощью автотранспорта» — за это ему также грозит пожизненное заключение или смертная казнь.

Теракт в Нью-Йорке

Сайфулло Саипов 31 октября, сидя за рулем пикапа, наехал на пешеходов и велосипедистов в Нижнем Манхэттене в Нью-Йорке. Тогда погибли восемь человек, 12 пострадали — некоторые из них получили инвалидность.

Когда водитель, вооруженный двумя пистолетами, вышел из пикапа, полиция ранила его и задержала.

На суде Саипов заявил, что не раскаивается, и что хотел убить «как можно больше» людей.

По его словам, он планировал теракт около года, а вдохновлялся видео ИГИЛ.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сказал в интервью CNN, что Саипов был связан с «Исламским государством», но «радикализировался внутри США».

Президент США Дональд Трамп призвал казнить Саипова, назвав его «террористом».

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