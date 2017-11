Участника Backstreet Boys Ника Картера обвинили в изнасиловании

Американская певица и актриса Мелисса Шуман обвинила бывшего вокалиста Backstreet Boys Ника Картера в изнасиловании.

Об изнасиловании Шуман написала в своем блоге, после певица удалила эту запись.

Шуман утверждает, что Ник Картер изнасиловал ее в 2002 году во время совместных съемок в телепроекте. Тогда певице было 18 лет, а Картеру — 22 года.

Она утверждает, что экс-вокалист Backstreet Boys пригласил ее к себе домой в Санта-Монику. Когда после поцелуев она отказала певцу в сексе, он разозлился и изнасиловал ее.

По словам певицы, она сообщила об инциденте своему агенту, который заявил, что огласка изнасилования плохо скажется на ее репутации.

Также об изнасиловании знали близкие певицы, которые и убедили ее рассказать о произошедшем на фоне последних сексуальных скандалов с участием Вайнштейна, Кевина Спейси и других.

«Я хочу поблагодарить всех за любовь и поддержку. Спасибо, что дали мне безопасное место, чтобы я была открытой и уязвимой. Спасибо, что помогли мне в исцелении,в котором я отчаянно нуждалась», — написала певица в твиттере.

I just want to thank everyone for the outpouring of love and support. Thank you for bearing witness to my story. Thank you for providing me a safe place to be open and vulnerable. I love you all. Thank you for aiding me in the healing that I so desperately needed. I am free now.

— MelissaSchuman (@MelissaSchuman) November 21, 2017