На Кевина Спейси пожаловались 20 сотрудников лондонского театра «Олд-Вик»

После того, как актер «Олд-Вика» Роберто Каравазос рассказал о домогательствах Кевина Спейси, на голливудского актера пожаловались еще 20 сотрудников лондонского театра.

На Спейси, который 11 лет занимал должность художественного директора «Олд-Вика», пожаловались 20 нынешних и бывших сотрудников театра.

Все инциденты, описанные в жалобах, произошли с 1995 по 2013 годы.

«Каждый имеет право работать в атмосфере, где нет домогательств и угроз. “Олд Вик” сейчас работает над тем, чтобы восстановить здоровую атмосферу и предотвратить подобные инциденты», — сказал нынешний художественный руководитель театра Мэттью Варчус.

В октябре бродвейский актер Энтони Рэпп рассказал о том, как к нему в 14 лет приставал 26-летний Кевин Спейси. В том же месяце экс-актер «Олд-Вика» Роберто Каравазос написал в фэйсбуке, что Спейси неоднократно пытался соблазнить актеров лондонского театра.

По словам Кавазоса, он приглашал к себе молодых актеров,чтобы «поговорить об их карьере». Однако, когда артисты приходили, их ждал на сцене мини-пикник с шампанским.

«Истории различались лишь в том, как далеко заходил пикник, но приемы были одни и те же. Еще чаще его можно было увидеть в баре театра, где он приставал к любому, кто попадался ему на глаза. Именно так было со мной. Я никогда не поддавался на это, но я знаю некоторых, которые были слишком напуганы, чтобы остановить его», — написал он.

Кроме актеров лондонского театра о приставаниях Спейси рассказали еще два британца. Британская полиция начала в отношении Спейси расследование о домогательствах.

Итого на домогательства или непристойное поведение актера пожаловались уже более 30 человек — актеры «Олд-Вика», съемочная команда «Карточного домика», режиссер Тони Монтана и сын актера Ричарда Дрейфуса Гарри.

Обвинения в сексуальных домогательствах привели к тому, что Netflix и актерское агентство Кевина Спейси разорвали с ним контракт.

«Netflix не будет участвовать в каком-либо дальнейшем производстве “Карточного домика” с участием Кевина Спейси. Мы также решили, что не будем продолжать работать над выпуском фильма “Гор”, в котором Кевин Спейси участвовал как актер и продюсер», — сказали в компании.

Кроме того, режиссер Ридли Скотт вырезал Спейси из картины «Все деньги мира» за месяц до премьеры и начал переснимать кадры с актером Кристофером Пламмером.

Также актеру отказались вручать премию «Эмми», которую он должен был получить за заслуги в телеиндустрии на церемонии вручения в Нью-Йорке 20 ноября.

Кевин Спейси — американский актер, продюсер и сценарист, которого дважды награждали премией «Оскар». Среди других его наград есть «Золотой Глобус» и BAFTA. Спейси также был номинантом премий «Грэмми» и «Эмми».



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