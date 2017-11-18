«Поживи как Кевин»: Отель Plaza в честь 25-летия фильма «Один дома 2» воссоздал номер героя

В преддверии новогодних праздников отель Plaza в Нью-Йорке воссоздал комнату Кевина МакКалистера из фильма «Один дома 2» и запустил экскурсию на лимузине по всем местам, где побывал герой фильма.

Номер, как у Кевина МакКалистера, будет стоить 895 долларов в сутки.

Его постояльцы получат рюкзак с эмблемой «Один дома», диски со всеми частями киносерии и мороженое с фруктами, орехами и сиропом, которое будет сервировать лакей, также, как в фильме.

Кроме того, для гостей отеля запланирована экскурсия на лимузине по всем местам, где побывал герой фильма.

В том числе их отведут на вершину Эмпайр Стейт Билдинг и на самый большой каток Нью-Йорка Уоллмен-Ринк, где Кевин пытался прогнать голубей.

Все, кто не может позволить себе потратить 895 долларов за номер, могут прийти на выставку в честь 25-летия фильма, чтобы сфотографироваться на фоне кинодекораций.

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