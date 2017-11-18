Кыргызские школьники вошли в число лучших команд мира по дебатам в США

Ученики бишкекской гимназии №13 вошли в пятерку лучших команд дебатеров на World Scholars Cup. Финал конкурса проходил в Йельском университете на английском языке.

На финальном этапе World Scholars Cup в США школьники из Кыргызстана Анэль Кенжебаева, Кантемир Муратов и Александр Коротенко пробились в топ-5 лучших команд мира по дебатам.

Финал World Scholars Cup проходил в Йельском университете с 9 по 12 ноября, но сейчас школьники из Кыргызстана по-прежнему находятся в США.

Для того, чтобы пройти в финал, ученики победили в дебатах в Бишкеке, Алматы и Афинах. В финале в Йельском университете собрались победители «глобальных раундов» в Афинах, Ханое и Кейп-Тауне.

Каждая команда выступала в дебатах на английском языке три раза, причем темы были самыми разными — от поэзии до социологии.

У участников было 15 минут для подготовки к теме и четыре минуты на выступление.

«Им дается тема — она может быть любой, а затем они дебатируют на английском языке», — рассказал отец капитана команды Кантемира Муратова Уланбек Джураев.

По словам Уланбека Джураева, в конкурсе участвовали ученики из частных школ с английским языком обучения, и лишь кыргызстанцы были учениками обычной государственной школы.

The World scholar’s cup – это международное академическое соревнование, которое проходит в более чем 40 странах мира с 2006 года.

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