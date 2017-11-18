Бишкек: В центральной научной библиотеке проведут фуршет на 70 000 сомов

В честь открытия китайского уголка Центральная научная библиотека Академии наук заказала фуршет на 70 000 сомов — информация об этом появилась на сайте госсзакупок.



Появление на сайте госзакупок информации о проведении в Центральной библиотеке фуршета на сумму в 70 000 сомов директор учреждения Ширин Ибраимова назвала «происками недобросовестных сотрудников».

«Я специально не стала давать на тендер, потому что уже поняла: недобросовестные люди организуют какую-то группировку, потому что по бюджетным средствам мы всегда объявляем и получаем необходимые товары через тендер. Есть недоброжелатели, и я знаю уже кто. По программе этого гранта предусматривается фуршет. И вот мы просто сами пошли и выбирали», — сказала она «Акчабару».

В тендере на проведение фуршета числится китайская кухня и алкоголь — по словам Ибраимовой, спиртные напитки указаны на сайте госзакупок ошибочно.

На открытие в Центральной библиотеке уголка китайской культуры 21 ноября приглашены 120 человек. Директор библиотеки говорит, что фуршет необходим для делегации из Китая.

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