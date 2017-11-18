Пропавшего в Папуа – Новой Гвинее британского путешественника нашли живым

Британец Бенедикт Аллен отправился в джунгли Папуа – Новой Гвинеи для съемок документального фильма о племени яйфо, но перестал выходить на связь. Его нашли у заброшенного аэропорта, для эвакуации путешественника направили вертолет.

Бенедикт Аллен должен был улететь из Папуа – Новой Гвинеи в Великобританию 14 ноября, но не появился на своем рейсе.

Путешественник не выходил на связь, но 16 ноября стало известно, что его нашли у заброшенного аэропорта в 32 км от города Поргера провинции Энга.

Так как добраться на автомобиле до этой местности невозможно, для спасения британца отправили вертолет. Местные племена конфликтуют, поэтому эвакуировать путешественника должны до того, как между ними начнется столкновение.

В Папуа – Новой Гвинее Бенедикт Аллен снимал документальный фильм о племени яйфо, которое избегает цивилизации. Поэтому британец не брал с собой современные средства навигации и телефон.

С яйфо Аллен познакомился еще 30 лет назад, а в 57 лет решил снять о них фильм.

Именно местные племена сообщили спасателям, где видели Аллена.

«Предводители местного племени сообщили нам, что видели Аллена вблизи взлетно-посадочной полосы, и что с ним все в порядке, что он здоров и просит его спасти», — сказал корреспондент BBC Фрэнк Гарднер.

Бенедикт Аллен — британский путешественник, режиссер-документалист и писатель, побывавший во многих труднодоступных местах мира — в том числе в Арктике.

Аллен предпочитает путешествовать на грани выживания и общаться с местными жителями. Не раз путешествовал по Папуа – Новой Гвинее — в одном из таких путешествий участвовал в шестинедельной церемонии инициации для мужчин. Для этого он с 20 другими мужчинами сидел в крокодильем гнезде, а путешествию посвятил книгу.

У него множество книг о путешествиях, например, пустыне Намиб он посвятил книгу «Костяное побережье», а «Край Голубого рая» рассказывает о пустыне Гоби и Монголии.

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