Германия: Чиновников Гамбурга обыскали из-за бесплатных билетов на концерт The Rolling Stones

Полиция Гамбурга обыскала местных чиновников, которым была бесплатно роздана сотня билетов суммой в 10 000 евро на концерт группы The Rolling Stones.
Легенды рок-музыки The Rolling Stones в рамках европейского турне дали 9 сентября концерт в Гамбурге. Тогда около 100 билетов были бесплатно розданы местным чиновникам, что не понравилось фанатам, вынужденным покупать билеты у спекулянтов.
Из-за анонимной жалобы на чиновников, правоохранительные органы обыскали администрацию района Гамбург-Норд и компанию FKP Scorpio, которая организовала концерт рок-группы.
По словам представителя администрации Томаса Олрихса, билеты раздавались за «безвозмездную сверхурочную работу». Но в Германии чиновникам нельзя принимать подарки.
«Это многолетняя стандартная практика в отрасли. Мы приняли билеты, чтобы администрация и местные политики могли получить впечатления», — заявил заместитель районной администрации Том Олрихс.
Представитель компании FKP Scorpio заявил, что компания не имеет ничего против раздачи бесплатных билетов в знак благодарности за проделанную чиновниками работу.
Организаторы концерта отрицают то, что раздача бесплатных билетов могла повлиять на проведение концерта группы The Rolling Stones в Гамбурге.
Сотня бесплатно отданных чиновникам билетов стоила около 10 000 долларов. Фанаты рок-группы были недовольны, потому что многие из них покупали билеты у перекупщиков, и стоимость обычных билетов иногда доходила до 800 евро. По информации СМИ, были проданы даже два билета за 25 000 евро — в его стоимость входило рукопожатие легенд рока.
На концерт пришли более 80 тысяч человек — это самый крупный концерт за всю историю Гамбурга.
The Rolling Stones — британская рок-группа, основанная в 1962 году. Она считается одной из самых успешных и влиятельных рок-групп в мире.