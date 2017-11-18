Германия: Чиновников Гамбурга обыскали из-за бесплатных билетов на концерт The Rolling Stones

Полиция Гамбурга обыскала местных чиновников, которым была бесплатно роздана сотня билетов суммой в 10 000 евро на концерт группы The Rolling Stones.

Легенды рок-музыки The Rolling Stones в рамках европейского турне дали 9 сентября концерт в Гамбурге. Тогда около 100 билетов были бесплатно розданы местным чиновникам, что не понравилось фанатам, вынужденным покупать билеты у спекулянтов.

Из-за анонимной жалобы на чиновников, правоохранительные органы обыскали администрацию района Гамбург-Норд и компанию FKP Scorpio, которая организовала концерт рок-группы.

По словам представителя администрации Томаса Олрихса, билеты раздавались за «безвозмездную сверхурочную работу». Но в Германии чиновникам нельзя принимать подарки.

«Это многолетняя стандартная практика в отрасли. Мы приняли билеты, чтобы администрация и местные политики могли получить впечатления», — заявил заместитель районной администрации Том Олрихс.

Представитель компании FKP Scorpio заявил, что компания не имеет ничего против раздачи бесплатных билетов в знак благодарности за проделанную чиновниками работу.

Организаторы концерта отрицают то, что раздача бесплатных билетов могла повлиять на проведение концерта группы The Rolling Stones в Гамбурге.

Сотня бесплатно отданных чиновникам билетов стоила около 10 000 долларов. Фанаты рок-группы были недовольны, потому что многие из них покупали билеты у перекупщиков, и стоимость обычных билетов иногда доходила до 800 евро. По информации СМИ, были проданы даже два билета за 25 000 евро — в его стоимость входило рукопожатие легенд рока.

На концерт пришли более 80 тысяч человек — это самый крупный концерт за всю историю Гамбурга.

The Rolling Stones — британская рок-группа, основанная в 1962 году. Она считается одной из самых успешных и влиятельных рок-групп в мире.