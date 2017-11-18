США: Журналистка обвинила сенатора в сексуальных домогательствах

Журналистка лос-анджелесской радиостанции KABC Лин Твиден обвинила сенатора Эла Франкена в том, что в 2006 году, когда политик был комиком, он насильно поцеловал ее, а также трогал за грудь, пока она спала.

По словам Твиден, в 2006 году во время гастролей по зарубежным базам американских войск комик Эл Франкен под предлогом репетиции номера насильно поцеловал ее.

После окончания гастролей Твиден нашла фотографию, на которой Франкен трогает ее за грудь пока она спит.

«Я не могла в это поверить. Он трогал меня без моего согласия, пока я спала. Я чувствовала себя оскорбленной, смущенной и униженной. Как кто-то мог посметь схватить меня за грудь, да еще считать это смешным?» — заявила она.

После обвинений сенатор Эл Франкен принес извинения журналистке и заявил, что сделанная фотография «задумывалась как шутка, но получилось иначе.»

«Я уважаю права женщин. Я не уважаю мужчин, которые не уважают права женщин. А тот факт, что мои действия дают людям вескую причину для сомнений, вызывает у меня стыд», – сказал он.

Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл призвал расследовать поведения Франкена.

Эл Франкен стал сенатором от штата Миннесота в 2009 году. Последние годы он выступал в защиту прав женщин, включая право на равную оплату труда, аборты и защиту от сексуальных домогательств.

Череда обвинений в сексуальных домогательствах началась в октябре 2017 года с признаний голливудских актрис, до которых многие годы домогался продюсер Харви Вайнштейн.

Также более 30 человек обвинили звезду американского телесериала «Карточный домик» Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. В результате актера лишили престижной премии «Эмми», а актерское агентство Netflix разорвало с ним контракт.

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