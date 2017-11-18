Москва: В перестрелке в комплексе «Москва-Сити» пострадали шесть человек

В одном из зданий комплекса «Москва-Сити» в результате перестрелки пострадали шестеро охранников. Предположительно, конфликт между посетителями центра и охранниками произошел из-за неправильной парковки машины.

По информации Следственного комитета России, вечером 17 ноября на территории комплекса «Москва-Сити» в Пресненском районе Москвы произошел конфликт между посетителями центра и охранниками.

В результате шестерых охранников доставили в больницу с огнестрельными ранениями. Нападавшие скрылись.

Издание «РИА Новости» утверждает, что стрелявшие скрылись на автомобилях «Майбах», «Тойота Лэнд Крузер» и «Лексус».

Полиция разыскивает подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

Российские издания сообщили, что конфликт между посетителями центра и охранниками произошел из-за неправильной парковки машины.